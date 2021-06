Come acquistare su Amazon e pagare in contanti in negozio

Gli acquisti online sono oggi la normalità e non solo perché ci siamo abituati a comprare su Internet durante il lockdown: oggi online si trova tutto, comprare è comodo e molto spesso si fanno anche affari migliori rispetto a quelli che si possono fare nei negozi fisici.

Ma se comprare online è comodo e veloce è soprattutto perché i pagamenti online sono diventati semplici e sicuri e tutte le carte, sia di credito che di debito, ci permettono oggi di pagare gli ordini che facciamo sugli e-commerce. Chi non ha una carta, eventualmente, può optare per il bonifico accettando 24/48 ore di ritardo per la conferma dell’acquisto, ritardo dovuto ai tempi del trasferimento del denaro dal conto corrente dell’acquirente a quello del venditore. Ci sono, però, gli irriducibili del contante che proprio non vogliono usare carte e bonifici. Anche loro, però, possono fare acquisti online su Amazon. Ecco come.

Comprare in contanti su Amazon: i due metodi

Il primo metodo per comprare online su Amazon ma pagare in contanti è il vecchio pagamento in contrassegno: il corriere ci porta a casa la merce e ce la consegna dopo il pagamento in contanti. Questo metodo prevede un sovrapprezzo e non è molto comodo perché quasi mai il corriere ha il resto e, quindi, dobbiamo preparare la cifra esatta.

Il secondo metodo per comprare online su Amazon ma pagare in contanti è la funzione “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino“. Si tratta di un metodo di pagamento messo a punto da Amazon in collaborazione con Western Union.

Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino

La procedura è abbastanza semplice: bisogna fare un normale ordine Amazon e arrivare fino alla fase di pagamento. A questo punto bisogna aggiungere un nuovo metodo di pagamento e, se il prodotto in vendita è idoneo, ci verrà mostrata questa opzione.

Se la sceglieremo, Amazon genererà un codice che potremo stampare o lasciare sul nostro smartphone per poi mostrarlo nel punto Western Union più vicino a noi (ce ne sono 4.300 in tutta Italia e Amazon ha una procedura guidata per trovare quello più vicino a noi).

A questo punto, allo sportello Western Union, potremo pagare in contanti. Subito dopo il pagamento l’ordine verrà finalizzato esattamente come se lo avessimo pagato con carta e senza alcun costo aggiuntivo (grande differenza rispetto al contrassegno).

Gli unici due limiti di questo sistema sono che dobbiamo recarci al punto Western Union entro 48 ore dalla creazione dell’ordine (che, altrimenti, verrà cancellato) e che non tutti i prodotti sono idonei a questo tipo di spedizione.

