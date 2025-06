Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Google Pixel 9 è protagonista di un'offerta Amazon da cogliere al volo: a questo prezzo diventa un vero e proprio best buy tra gli smartphone Google

Il Google Pixel 9 è protagonista di una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 649 euro, scegliendo la versione da 128 GB che viene venduta e spedita da Amazon con possibilità di acquisto anche in 5 rate. Da segnalare anche lo sconto per la versione da 256 GB che viene proposta a 698 euro.

Con appena 50 euro in più, rispetto alla versione da 128 GB, è possibile aggiungere un Acer Chromebook 314, andando ad acquistare un ottimo bundle che mette a disposizione degli utenti uno smartphone di qualità e un portatile perfetto per l’uso in mobilità.

La promozione è valida solo per un breve periodo e solo per alcune colorazioni del dispositivo di Google. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata da comprare a prezzo scontato.

Google Pixel 9: la scheda tecnica

Tra le specifiche tecniche del Google Pixel 9 troviamo un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è il SoC Google Tensor G4, una garanzia per prestazioni eccellenti in questa fascia di prezzo.

Lo smartphone è dotato anche di 12 GB di RAM e 128/256 GB di storage oltre che di una doppia fotocamera posteriore e di una batteria da 4.700 mAh, con la possibilità di sfruttare la ricarica wireless. C’è la certificazione IP68 e non manca il supporto alle eSIM.

Per quanto riguarda il sistema operativo, invece, il Pixel 9 è dotato di Android 15 e riceverà a breve anche Android 16, la nuova versione dell’OS dell’azienda americana. Il software è arricchito da tante funzioni AI. Google garantirà un supporto software di lunga durata con aggiornamenti che arriveranno fino ad Android 21.

Google Pixel 9: l’offerta di Amazon

Grazie alla nuova promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 9 a prezzo scontato. Lo smartphone è ora disponibile con un prezzo ridotto a 649 euro, per la variante da 128 GB che viene proposta in diverse colorazioni. Da segnalare, invece che con un prezzo di 698 euro è possibile puntare sulla versione da 256 GB.

C’è poi il bundle con l’Acer Chromebook 314 (e la versione da 128 GB del Pixel 9) che può essere acquistato al prezzo di 699 euro. Tutte le varianti sono vendute e spedite da Amazon e sono acquistabili tramite il banner qui di sotto. Raggiunta la pagina dell’offerta è possibile scegliere la versione da comprare. Gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali possono rateizzare la spesa in 5 mesi.

