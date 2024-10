Come aggiungere la Lotteria degli scontrini a Google Wallet

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Google Wallet può essere usato anche per archiviare il codice della Lotteria degli scontrini, senza il bisogno di installare nessuna altra app sullo smartphone

Da diversi mesi Google sta sviluppando la sua app Wallet, trasformandola da semplice portafoglio di carte di pagamento in un vero e proprio porta tessere nel quale è possibile mettere di tutto: dalle carte fedeltà dei supermercati agli abbonamenti ai mezzi pubblici.

Sfruttando le nuove funzioni di Google Wallet, quindi, è possibile archiviare anche il codice della Lotteria degli scontrini. Tale codice è disponibile all’interno dell’app Gioco Legale, sviluppata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma grazie a Wallet possiamo portarcelo dietro senza dover installare né questa app né altre che fanno da ponte (e che andavano usate in passato per ottenere lo stesso scopo).

Come inserire il codice lotteria in Wallet

La Lotteria degli scontrini è una iniziativa solo italiana, quindi non c’è una funzione specifica in Google Wallet per archiviare i codici lotteria. Nelle ultime versioni dell’app di Wallet, però, c’è la possibilità di aggiungere qualunque tipo di tessera dotata di codice a barre.

Non esiste una vera tessera fisica della Lotteria degli scontrini, ma ciò non impedisce all’utente di fotografare il codice lotteria (che è proprio un codice a barre) e di salvarlo con il nome “Lotteria degli scontrini“.

Il modo più comodo per farlo è usare uno smartphone, con l’app di Wallet, e un computer connesso a Internet. Dal computer dobbiamo andare sul sito ufficiale della Lotteria degli scontrini ed entrare nell’area riservata, autenticandoci tramite SPID, CNS o CIE.

A questo punto, nella colonna a sinistra, dobbiamo fare clic su “I miei codici lotteria” e poi su “Scarica“. Dal sito verrà scaricato il nostro codice lotteria in formato PNG, che poi dovremo aprire in modo da mostrare il codice a barre in orizzontale sullo schermo del PC.

Dopo aver fatto ciò dovremo aprire l’app di Google Wallet e fare tap sul pulsante in basso “+ Aggiungi a Wallet“. Tra le varie opzioni disponibili dovremo fare tap su “Foto” e poi fotografare il file PNG precedentemente scaricato e aperto.

Wallet ora ci chiederà se vogliamo creare una nuova tessera utilizzando la foto appena scattata e noi dovremo fare tap su “Avanti“. Nella schermata successiva dovremo indicare il nome che vogliamo dare alla tessera: “Lotteria degli scontrini“. Potremo anche aggiungere una descrizione, ma è facoltativa.

Fatto ciò e dato l’ok finale, Wallet troverà automaticamente il codice a barre presente nell’immagine del codice lotteria e lo salverà sul telefono.

Come usare il codice lotteria con Wallet

Una volta finita la procedura appena descritta, il nostro codice lotteria sarà pronto all’uso. Quando saremo alla cassa e ci verrà chiesto di mostrare il codice per partecipare alla Lotteria degli scontrini, quindi, ci basterà tirare fuori il telefono e aprire Google Wallet: il codice sarà presente nell’elenco delle tessere salvate, che viene mostrato nella home dell’app.

Dopo aver fatto tap su “Lotteria degli scontrini“, quindi, l’app di Wallet mostrerà il codice a barre che la cassiera potrà passare sotto lo scanner. A questo punto lo scontrino dell’acquisto appena fatto verrà inviato all’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane e potrà partecipare alle successive estrazioni.