Come aggiungere la musica al profilo Instagram

La musica è un elemento particolarmente apprezzato dagli utenti di Instagram, che frequentemente inseriscono brani musicali in storie e post, per renderle più emozionanti e per aggiungere una colonna sonora ai propri ricordi. Per tutti coloro che amano arricchire con canzoni i propri contenuti, è arrivata una nuova interessante funzionalità che consente di aggiungere la musica al profilo.

La funzione è stata ufficialmente implementata a livello globale nei giorni scorsi e può essere utilizzata da tutti coloro che sono iscritti a Instagram.

Profilo Instagram: cosa cambia

La musica sul profilo Instagram è stata implementata sulla piattaforma per gli utenti iscritti il 23 agosto 2024. A partire da questa data, tutti coloro che lo desiderano e che hanno aggiornato l’applicazione all’ultima versione disponibile, possono aggiungere un brano musicale al proprio profilo e consentire ai visitatori di ascoltarlo mentre visualizzano i post i pubblicati.

La canzone viene visualizzata sotto la biografia e i link. Per avviare la riproduzione è necessario che il visitatore faccia clic sul pulsante di riproduzione che si trova in corrispondenza del titolo.

Si possono aggiungere tutti i brani disponibili su Instagram, accedendo ad un archivio estremamente corposo. Non è difficile trovare una canzone di proprio gradimento, poiché ce n’è per tutti i gusti.

Gli utenti, una volta scelta la canzone, devono selezionare i 30 secondi del brano che desiderano far ascoltare ai visitatori del proprio profilo. È possibile, quindi, scegliere di riprodurre solo il ritornello o una specifica strofa della canzone.

La canzone si può rimuovere dal profilo in qualsiasi momento. Si può cambiare brano musicale da far ascoltare tutte le volte che lo si desidera.

Come aggiungere musica al profilo Instagram

I brani musicali possono essere aggiunti al profilo solo dall’applicazione ufficiale di Instagram. Almeno per il momento, è impossibile eseguire l’operazione se si accede al proprio account da browser. Il procedimento è lo stesso per i dispositivi mobili Android e iOS.

Dopo aver eseguito il login su Instagram, fare clic sulla propria immagine di profilo in basso a destra. Premere sul pulsante Modifica (o Modifica Profilo) e scorrere fino a giungere alla sezione Musica. Premere sulla voce Aggiungi musica al tuo profilo.

Cliccare su Seleziona una canzone per il tuo profilo e selezionare uno dei brani proposti nell’area Per te o cercare la canzone usando la barra di ricerca. Una volta scelto il brano, indicare la parte del brano che si vuole riprodurre e fare clic sul Fine in alto a destra. Ora la canzone sarà visibile sul profilo.

Se la funzione non risulta ancora attiva sul proprio account si consiglia di eseguire un aggiornamento dell’applicazione.