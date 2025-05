La nuova funzione Explore è appena stata introdotta da Amazon Music e al momento è in fase di test per un numero ristretto di utenti: come funziona

Fonte foto: Shutterstock

Le piattaforme di streaming musicale sono diventate parte integrante delle nostre giornate: ci accompagnano durante i viaggi, il lavoro, l’allenamento o i momenti di relax. Molti di noi le aprono per ascoltare quel brano che conosciamo a memoria, per ritrovare la voce di un artista che ci emoziona o per riscoprire un album che ci ha segnato. Ma lo streaming non è solo nostalgia o ripetizione: è anche scoperta. Spesso basta cliccare su una canzone per essere trasportati in un mondo di nuove proposte, artisti emergenti o collaborazioni inaspettate. È in questo contesto che Amazon Music ha deciso di sperimentare una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale, chiamata Explore, per trasformare la semplice ricerca in un viaggio approfondito nell’universo musicale di ogni artista.

Cos’è Amazon Music, lo streaming musicale di Amazon

Amazon Music è il servizio di streaming musicale di Amazon, nato nel 2007 come Amazon MP3 e poi evoluto nel tempo per rispondere alla crescente domanda di contenuti digitali on demand. Con milioni di brani, playlist curate e stazioni radio, Amazon Music offre diverse modalità di accesso alla musica, sia gratuite con pubblicità che a pagamento, con il piano Amazon Music Unlimited.

Attraverso l’app disponibile su dispositivi mobili, desktop, smart speaker e smart TV, gli utenti possono ascoltare la loro musica preferita, scaricare i brani per l’ascolto offline e ricevere suggerimenti personalizzati in base ai propri gusti.

Negli ultimi anni, Amazon ha investito molto nell’innovazione del suo servizio, puntando su esperienze originali e l’integrazione dell’intelligenza artificiale per migliorare l’interazione con la piattaforma. Explore è il più recente esempio di questa spinta verso il rinnovamento.

Explore, la nuova funzione con AI in fase di test

La nuova funzione Explore, annunciata in questi giorni, rappresenta un passo avanti nell’uso dell’IA all’interno dell’app Amazon Music. Attualmente in fase di test, consente agli utenti di scoprire più a fondo i loro artisti preferiti, ma anche di ampliare i propri orizzonti musicali.

Per utilizzarla, basta aprire l’app di Amazon Music, toccare il pulsante “Find” in basso e cercare il nome di un artista. A quel punto, selezionando la scheda “Explore” nella parte superiore sinistra dello schermo, si apre un mondo di contenuti: collaborazioni famose, artisti simili che potrebbero piacere, highlights della discografia e aneddoti musicali.

Un esempio concreto? Cercando il cantautore e rapper statunitense Jelly Roll, l’intelligenza artificiale suggerisce brani significativi come il duetto “Save Me” con Lainey Wilson e promuove contenuti esclusivi come la cover di “Should’ve Been A Cowboy” eseguita insieme a T-Pain, disponibile solo su Amazon Music.

Con Explore gli utenti possono anche creare playlist generate dall’IA grazie all’integrazione con Maestro, l’assistente musicale lanciato lo scorso anno da Amazon come alternativa al DJ IA di Spotify.

Chi può usare la funzione Explore su Amazon Music, per ora

Al momento, Explore è disponibile solo per un gruppo selezionato di utenti negli Stati Uniti, in particolare per gli abbonati al piano Amazon Music Unlimited che utilizzano l’app iOS. La fase di test include attualmente contenuti relativi a circa diecimila artisti, tra cui nomi di spicco come Bad Bunny.

Sebbene non sia ancora chiaro quando (e se) la funzione verrà estesa a tutti gli utenti e ad altri mercati, questa novità arriva in un momento non casuale: solo pochi mesi fa, infatti, Amazon ha aumentato il prezzo del suo abbonamento. L’aggiunta di funzionalità innovative come Explore potrebbe quindi anche essere una mossa per giustificare il rincaro e offrire un valore aggiunto all’esperienza utente.