Il nuovo Chrome ha un lettore di PDF: come attivarlo

Google ha rilasciato la versione 87 rilasciata a novembre del suo browser Chrome aggiungendo un nuovo lettore PDF integrato con nuove funzionalità. Il lettore PDF Viewer Update consente di visualizzare le miniature in anteprima e aggiunge un controller per lo zoom e la possibilità di ruotare le pagine.

Il nuovo lettore PDF integrato nel browser migliora l’esperienza utente, aggiungendo nuovi pulsanti e modalità di visualizzazione sia per chi utilizza Chrome su PC Windows che su dispositivi MacOS. Al momento la funzione non è attivata di default e per poterla utilizzare l’utente dovrà attivarla andando nell’apposita sezione Flags di Chrome, che ne consente l’abilitazione. Il lettore così riprogettato nell’ultima versione di Chrome somiglia al visualizzatore di documenti PDF già integrato nel browser Firefox, che attualmente è considerato il miglior reader di questa tipologia di file direttamente online.

Lettore PDF di Chrome: come attivarlo

Il nuovo lettore per documenti in formato PDF del browser Chrome di Google è già disponibile, ma non risulta abilitato di default per gli utenti che lo utilizzano. Per poter iniziare a sfruttare tutte le nuove funzionalità bisogna accedere alla sezione Flags, digitando “chrome://flags/” nella barra degli indirizzi del browser.

Si aprirà una schermata che contiene varie opzioni e bisognerà cercare PDF Viewer Update, aprire il menu a tendina e selezionare Enabled e poi cliccare su Relaunch. Il browser Chrome verrà così ricaricato e la nuova funzione per leggere file PDF risulterà abilitata e pronta all’uso.

Lettore PDF di Chrome: le nuove funzioni

Tra le nuove funzionalità per il lettore PDF integrato nel browser Chrome si trovano il supporto per la vista delle miniature di anteprima, la visualizzazione delle annotazioni e la possibilità di visualizzare la struttura del documento. Queste funzioni sono accessibili dal box a sinistra nella schermata del PDF aperto.

La barra in alto invece aggiunge nuovi pulsanti che consentono di controllare la percentuale di zoom del documento aperto, di andare a una pagina precisa inserendo il numero nel riquadro e altri due nuovi pulsanti “Adatta alla pagina”, per visualizzare tutta la pagina nella schermata, e “Ruota“, per cambiare l’orientamento del PDF.