Nonostante un aumento delle truffe legate all’uso del servizio, lo SPID continua a rappresentare un elemento essenziale per la digitalizzazione dell’Italia, garantendo ai cittadini la possibilità di accedere, con semplicità, ai servizi della pubblica amministrazione e anche a servizi di aziende private.

Lo SPID, infatti, può essere utilizzato come sistema di autenticazione per aprire un conto corrente o anche per acquistare una SIM telefonica, velocizzando la procedura che permette al singolo utente di poter iniziare a utilizzare un determinato servizio.

Una delle caratteristiche meno note dello SPID è rappresentata dalla possibilità di richiedere due identità digitali, rivolgendosi a diversi Identity Provider. I motivi per cui è possibile richiedere due volte lo SPID sono diversi e, per alcuni cittadini, si tratta di un’opzione da considerare con attenzione.

Perché avere due SPID

Per avere due SPID è possibile attivare l’identità digitale con due diversi Identity Provider. Questa opzione può essere utile in quanto permette di:

avere sempre un backup disponibile, nel caso uno dei due SPID risultasse inaccessibile per smarrimento della password o per un malfunzionamento del servizio

disponibile, nel caso uno dei due SPID risultasse inaccessibile per smarrimento della password o per un malfunzionamento del servizio poter contare su di una gestione separata dell’identità personale e professionale

dell’identità e migliorare l’esperienza utente, nel caso il primo SPID non soddisfi le proprie esigenze

Considerando l’importanza dello SPID e la sua semplicità di utilizzo, poter contare su due identità digitali (o anche di più, volendo) può rappresentare una risorsa importante per i cittadini. Ricordiamo che, per il futuro, sono previste diverse novità per l’identità digitale per cui è appena arrivato un nuovo investimento da parte del Governo.

Come richiedere un secondo SPID

Uno dei vantaggi legati alla possibilità di avere un secondo SPID è rappresentato dalla semplicità con cui è possibile ottenere una seconda identità digitale. Ipotizziamo di avere già uno SPID attivo con il gestore X (ovvero l’Identity Provider). In qualsiasi momento, sarà possibile richiedere una nuova identità rivolgendosi al gestore Y.

Per farlo, non sarà necessario avviare pratiche complicate e richiedere la cessazione del servizio erogato dal gestore X. Tutto quello che bisognerà fare è rivolgersi al gestore Y e completare la procedura per ottenere un nuovo SPID, seguendo tutti i passaggi previsti dal gestore stesso.

L’unica accortezza da fare è l’utilizzo di due indirizzi e-mail diversi mentre il numero di cellulare potrà essere lo stesso. Completata l’attivazione della seconda identità digitale, i due SPID continueranno a funzionare in modo indipendente e potranno essere utilizzati dal cittadino senza reali limitazioni. Con la seconda identità digitale sarà possibile, ad esempio, accedere a IT Wallet ed effettuare tutte le altre operazioni normalmente disponibili con il primo SPID.