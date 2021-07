Come cambiare tema alle chat di Telegram

Il panorama delle app di messaggistica istantanea è certamente dominato da WhatsApp, ma il mercato propone diverse alternative. Una tra le più note è Telegram, servizio fondato nel 2013 dai fratelli russi Nikolaj e Pavel Durov che nel giro di poco tempo è riuscito a costruirsi una folta schiera di utenti pronti ad utilizzarlo e a consigliarlo agli amici.

Telegram ha avuto dalla sua una serie di vantaggi competitivi rispetto alla concorrenza, tra cui hanno sempre svettato i gruppi fino a 200 mila partecipanti o la possibilità di avere una conversazione con se stessi che funge da archiviazione dei file in cloud, non a caso denominata da Telegram Messaggi salvati. A ridosso dello scorso Natale, il fondatore ha dichiarato che la piattaforma ha raggiunto i 500 milioni di utenti attivi al mese, un traguardo evidentemente frutto delle qualità del servizio di messaggistica istantanea, molto utilizzato anche per il meccanismo dei canali con cui aziende, enti come la Protezione Civile o il Ministero della Salute, siti di informazione, possono inviare unilateralmente messaggi agli iscritti.

La personalizzazione delle chat su Telegram

Detto di alcune delle caratteristiche che rendono peculiare Telegram, tra gli aspetti che invece il servizio ha in comune con la concorrenza c’è quello di personalizzare l’aspetto delle conversazioni, quindi la possibilità di cambiare il tema alle chat di Telegram.

Una banalità, certo, ma che talvolta, specie se si è nuovi del servizio, può diventare un’operazione più astrusa di quanto si possa credere. Niente paura però: ecco come cambiare tema alle chat e come modificarne le impostazioni. I passaggi descritti di seguito sono grossomodo identici tra gli smartphone Android ed iOS, eventuali differenze macroscopiche tra i due ambienti verranno sottolineate strada facendo.

Anzitutto bisogna aprire l’app di Telegram, che si può scaricare gratuitamente dal Play Store di Google o dall’App Store di Apple. Poi è necessario toccare il simbolo a mo’ di hamburger in alto a sinistra della schermata principale su Android o direttamente la voce Impostazioni in basso a destra su iOS per aprire il menu, poi sul primo bisogna entrare in Impostazioni chat mentre sul secondo basta un tocco sulla voce Aspetto.

Da qui ci si può regolare sulla base dei propri gusti una serie di aspetti, a cominciare dalla dimensione del testo per passare alla modalità notte, alla dimensione delle Emoji, all’accento cromatico da dare ai messaggi ed anche, ed è quello che ci interessa, lo Sfondo chat.

Cambiare l’aspetto delle chat su Telegram

A questo punto Telegram consente di scegliere se impostare un colore tra quelli proposti o sceglierne uno personalizzato, se scegliere un motivo tra quelli proposti, oppure ancora se scegliere un’immagine contenuta nella galleria del telefono per trasformarla in uno sfondo per le conversazioni.

Una volta eseguita la propria scelta, nella schermata Anteprima sfondo Telegram consente di personalizzare ulteriormente l’impostazione attraverso la scelta di vari parametri tra cui il motivo e la sua gradazione cromatica, oppure di vedere in azione l’eventuale movimento dello stesso – se impostato – tramite il tasto riproduci.

Appena soddisfatti del risultato basterà premere Imposta per rendere definitivo il tutto.