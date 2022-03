Come cancellare i tweet di Twitter

Twitter è una piattaforma social utile per essere sempre aggiornati in tempo reale su tanti eventi: dalla cronaca allo spettacolo, allo sport. Indubbiamente è divertente partecipare alle discussioni. Ma certe volte e soprattutto per determinati argomenti si può restare intrappolati in botta e risposta poco piacevoli. Per questo a volte è necessario cancellare un tweet.

Il social del cinguettio consapevole del fatto che non tutte le discussioni sono pacate, rende disponibile la possibilità di cancellare i propri contenuti. In effetti, la pratica dell’auto-moderazione da parte degli iscritti è decisamente necessaria sebbene tutte le piattaforme social, inclusa Twitter, abbiano al loro attivo dei team di moderazione umana e anche una moderazione basata sull’Intelligenza Artificiale. Ma che non ci possono sostituire, ad esempio, quando vogliamo eliminare i tweet che abbiamo scritto ma che consideriamo negativi o poco attuali e che possiamo eliminare in qualunque momento. Ecco come procedere.

Come eliminare un tweet

Ricordiamo che possiamo eliminare solo i Tweet che abbiamo pubblicato e non si possono eliminare i tweet di altri account dal proprio profilo. Per questa funzione bisogna chiedere l’intervento della moderazione, aprendo una segnalazione e aspettare l’esito.

Per cancellare un tweet dobbiamo entrare nella pagina del proprio profilo e trovare il tweet che intendiamo eliminare. Poi dobbiamo fare tap sui tre puntini a destra e poi su “Elimina“.

Non si possono eliminare i retweet

Purtroppo, però, non è possibile fare la stessa cosa anche con i nostri retweet: non troveremo l’opzione per cancellarli. Tuttavia, se qualcuno ha fatto un retweet di un nostro tweet, e noi cancelliamo quel tweet, allora anche il retweet sparirà.

Cosa succede ai Tweet eliminati

Quando eliminiamo un tweet, lo rimuoviamo dal nostro account, dal feed di tutti gli account che ci seguono, dai risultati di ricerca di Twitter su twitter.com, Twitter per iOS e Twitter per Android. I retweet del tweet cancellato da noi verranno rimossi anche su twitter.com, Twitter per iOS e Twitter per Android.

Purtroppo se il testo del nostro tweet è stato copiato e incollato in parte o del tutto, all’interno di un’altro tweet da altri profili, non sarà possibile cancellarlo. Così come non saranno rimossi i messaggi retweettati con commento di altre persone.