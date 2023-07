Come cancellare la cronologia di Amazon Prime Video

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

La cronologia di Amazon Prime Video consente di tenere traccia delle ricerche effettuate e dei contenuti visualizzati sulla piattaforma di streaming di Amazon. Si tratta di una funzionalità molto comoda che consente di ritrovare facilmente un film o una serie TV.

Per questioni di privacy o anche solo per tenere in ordine l’app, gli utenti possono cancellare la cronologia di Amazon Prime Video. Ci sono vari sistemi per completare l’operazione, eliminando i suggerimenti dell’app e lo storico dei contenuti cercati e visualizzati.

Eliminando la cronologia è possibile cancellare ogni traccia legata alla visualizzazione di un determinato contenuto con il proprio profilo. La condivisione di Amazon Prime Video permette, infatti, di creare fino a 6 profili differenti. Da notare, inoltre, che prima di cancellare la cronologia è possibile scaricare il contenuto da Prime Video per guardarlo offline.

Ecco come eliminare la cronologia delle ricerche e dei contenuti visualizzati con Prime Video:

Come accedere alla cronologia di Amazon Prime Video

Per accedere alla cronologia di Priem Video bastano pochi passaggi. La procedura esatta da seguire dipende, però, dal dispositivo utilizzato per effettuare l’accesso alla piattaforma di streaming. Ecco i passaggi da seguire per accedere alla cronologia dei contenuti.

Da app

Utilizzando l’app per smartphone e tablet di Amazon Prime Video (Android, iOS/iPadOS e dispositivi Fire) non è possibile accedere alla cronologia di visione ovvero all’elenco dei contenuti guardati sulla piattaforma di streaming di Amazon.

Tramite l’app, infatti, è possibile consultare solo la cronologia di ricerche, premendo sull’icona di ricerca e poi sulla barra vuota dove inserire le parole chiave. Una volta premuto sulla barra, infatti, apparirà in basso l’elenco delle ultime ricerche effettuate.

Da browser web

Utilizzando un browser web, invece, è possibile accedere facilmente alla cronologia di visione di Amazon Prime Video. In questo caso, basta cliccare sull’icona del proprio account in alto a destra e poi scegliere Account e Impostazioni > Cronologia di visione. Da qui sarà possibile eliminare i contenuti che non si desidera conservare nella propria cronologia di visione.

Dalla TV

Dall’app per Smart TV di Amazon Prime Video non è possibile intervenire sulla cronologia (di visualizzazione e/o di ricerca). Andando in Impostazioni > Preferenze è possibile, però, disabilitare la sincronizzazione dei contenuti e, quindi, della cronologia di visione tra il TV e le altre app (oltre al browser) da cui è possibile accedere a Prime Video.

Come eliminare la cronologia dal computer

Dal computer è possibile eliminare facilmente la cronologia di visione di Amazon Prime Video. La procedura è la stessa indicata per visualizzare la cronologia delle visualizzazioni. Basta accedere al servizio via browser web e poi cliccare sull’icona del proprio account.

A questo punto bisogna scegliere Account e Impostazioni > Cronologia di visione per accedere all’elenco completo dei contenuti visualizzati su Prime Video. In quest’elenco vengono inclusi tutti i film, le serie TV, i documentari e gli altri contenuti video la cui riproduzione è stata attivata anche per pochi secondi.

Dall’elenco è possibile scegliere, per ogni contenuto, se eliminare il titolo dalla cronologia di Prime Video. Per farlo basta premere sull’opzione Elimina il film dalla cronologia di visione oppure, per una serie, Elimina gli episodi dalla cronologia di visione.

La cronologia di visione di Amazon Prime Video è legata al profilo utilizzato. Eliminando i contenuti dal proprio profilo, quindi, non ci saranno modifiche alla cronologia di visione di un altro profilo incluso nell’account di Prime Video.

Come cancellare la cronologia dallo smartphone

Dall’app per smartphone ed anche dall’app per tablet (Android, iOS/iPadOS e FireOS) non è possibile eliminare la cronologia di visione di Amazon Prime Video. In questo caso, è possibile solo eliminare la cronologia di ricerca e, quindi, l’elenco dei titoli cercati su Prime Video.

In questo caso, basta premere sull’icona del proprio account e poi scegliere l’icona Impostazioni. A questo punto, nell’elenco delle opzioni disponibili, bisogna scegliere Cancella la cronologia delle ricerche di video per poter eliminare la cronologia delle ricerche di Prime Video.