Come scaricare video da Amazon Prime Video

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Lukasz Michalczyk / Shutterstock.com

Scaricare un video con Amazon Prime Video è possibile. Non è necessario ricorrere a trucchi o ad applicazioni esterne alla piattaforma di streaming. Per i suoi utenti, infatti, Prime Video mette a disposizione un’apposita funzione per effettuare il download di film e serie TV con grande semplicità.

Questa funzione permette di guardare i contenuti offline, avviando la riproduzione anche quando la connessione è assente o scarsa. Per scaricare un film o un episodio di una serie TV da Prime Video è sufficiente essere clienti Prime e aver effettuato l’accesso al servizio. Il contenuto sarà visualizzabile dai vari profili dell’account previsti dal sistema di condivisione di Prime Video.

Ecco come fare per scaricare film e serie TV da Prime Video su desktop e su smartphone.

Come scaricare video su Amazon Prime Video su desktop

Non è possibile scaricare un film o una serie da Prime Video utilizzando il browser web. Per poter sfruttare la possibilità di guardare offline i contenuti della piattaforma di streaming, infatti, è necessario utilizzare l’app Prime Video per Windows oppure per macOS.

L’applicazione in questione funziona esattamente come la versione web della piattaforma di streaming con la possibilità, però, di poter effettuare il download di un contenuto video. Una volta aperta la pagina del film o della serie basterà premere l’icona Scarica (caratterizzata da una freccia verso il basso).

A questo punto è possibile scegliere la lingua e la qualità del video per poi avviare il download scegliendo l’opzione Avvia download. Il contenuto scaricato sarà visualizzabile direttamente dall’app di Prime Video. A differenza degli altri video, la riproduzione partirà anche se non c’è una connessione Internet.

Per le serie TV, in particolare, è possibile scegliere se scaricare un solo episodio oppure tutta la stagione, compatibilmente allo spazio di archiviazione disponibile sul proprio dispositivo. Per liberare spazio sul proprio dispositivo è possibile utilizzare un HD esterno sia su Windows che su Mac.

Dopo aver visualizzato il contenuto, sarà possibile cancellare la cronologia di Prime Video per “non lasciare” alcuna traccia ed eliminarlo dalla memoria interna del proprio dispositivo per liberare spazio. Il video scaricato resterà sempre visualizzabile in streaming fino a quando farà parte del catalogo di Prime Video.

Come scaricare video su Amazon Prime Video su smartphone

Anche tramite l’app per smartphone e tablet di Amazon Prime Video è possibile scaricare un film o una serie TV dal catalogo della piattaforma di streaming in modo da visualizzarla offline in un secondo momento. La procedura da seguire è identica a quanto già visto su desktop.

Basta aprire l’app e selezionare il contenuto da scaricare. A questo punto bisogna premere sull’icona Scarica (caratterizzata da una freccia verso il basso) e selezionare lingua e qualità dell’audio per poi avviare il download. Naturalmente, è necessario che sul proprio dispositivo ci sia spazio sufficiente per completare il download.

Scaricare un video tramite questa funzionalità dell’app di Amazon Prime Video è possibile su smartphone e tablet Android, su iPhone, su iPad oltre che sui tablet Fire di Amazon. Il funzionamento è sempre lo stesso a prescindere dal sistema operativo.