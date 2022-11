Come continua The White Lotus?

The White Lotus ha portato gli spettatori prima alle Hawaii e più recentemente in Sicilia. Ci saranno in futuro nuove vacanze in un esclusivo resort? Ebbene, sì: la serie HBO è già stata rinnovata per una terza stagione.

Creata, sceneggiata e diretta da Mike White, The White Lotus era stata originariamente pensata come una miniserie in sei episodi (uscita nel 2021) ma, dato il suo successo, è stata prodotta una seconda stagione, disponibile da inizio novembre su Sky e in streaming su NOW.

The White Lotus 3: cosa sappiamo

La notizia della produzione di The White Lotus 3 è arrivata nelle scorse settimane, in concomitanza con il debutto della seconda stagione. Al momento non sono quindi disponibili molte informazioni in merito alla trama e al cast dei nuovi episodi, anche se qualche indiscrezione sta già circolando. Come noto, ogni stagione di The White Lotus segue per una settimana gli ospiti e i dipendenti di un hotel della catena The White Lotus, appunto: nella prima stagione il resort che faceva da ambientazione era alle Hawaii, nella seconda in Sicilia.

Il creatore della serie Mike White nel corso di una passata intervista, parlando dell’eventualità di una terza stagione, aveva dichiarato: «Se dovessimo farla sarebbe bello magari andare in un altro continente. Siamo stati in Europa, quindi forse l’Asia, qualcosa di folle, sarebbe divertente». Dopo Hawaii e Sicilia, quindi, potrebbe essere il turno di qualche meta asiatica di lusso: magari la Thailandia, Bali o il Giappone?

The White Lotus 3: quali personaggi?

Trattandosi di una serie antologica, anche i personaggi cambiano di stagione in stagione. Sia nella prima sia nella seconda, però, nel cast era presente Jennifer Coolidge, sempre nei panni di Tanya McQuoid: non è escluso che possa tornare anche nella terza.

In un’intervista a Deadline, White a tal proposito aveva detto: «Jennifer è mia amica e l’hanno amata tutti nella prima stagione. Così ho pensato: "Non posso andare in Italia senza Jennifer". Forse è ancora così. Forse non si può nemmeno andare in Giappone senza Jennifer».

Non è escluso che possano esserci anche altri ritorni. È stato sempre White a raccontare alla stampa che sarebbe «divertente poter riportare indietro qualcuno dalle passate stagioni»: si tratta solo di capire chi sarebbe disponibile e che no.

Quando esce The White Lotus 3

HBO non ha fornito indicazioni, per ora, su una possible data di uscita di The White Lotus 3: c’è però chi ipotizza che potrebbe essere già negli ultimi mesi 2023. Non resta che aspettare per scoprirlo. Certamente, quando usciranno, gli episodi saranno ancora disponibili su Sky Atlantic e in streaming su NOW, come già accaduto con le prime due stagioni.

Non è noto nemmeno quante saranno le puntate: nella prima stagione sono sei, nella seconda sette. Queste ultime tra l’altro stanno ancora andando in onda, sia in Italia sia negli Stati Uniti: su Sky e NOW escono settimanalmente, fino al 19 dicembre 2022.