Huawei ha presentato ufficialmente il suo Mate XT Ultimate, uno smartphone pieghevole con design a tripla piega; un device unico nel suo genere che potrebbe spianare la strada a un’innovativa categoria di foldable che, da aperti, diventano praticamente dei tablet con uno schermo di ben 10,2 pollici.

Da chiuso, invece, è un normalissimo smartphone con display da 6,4 pollici che, nonostante tutto, rimane anche estremamente sottile e misura appena 3,6 mm (da aperto) per un peso di 298 grammi.

Molto interessante anche l’innovativa cerniera che rende possibile le tre pieghe del Mate XT Ultimate, una tecnologia che Huawei ha realizzato ispirandosi alla stazione spaziale Tiangong e che garantisce una piega senza interruzioni sfruttando un sistema a doppio binario e particolari componenti realizzate con fluido non newtoniano, che dovrebbero (e trattandosi di un vero unicum nel suo genere il condizionale è d’obbligo) garantire maggiore resistenza e durabilità.

Huawei Mate XT Ultimate: scheda tecnica

Lo schermo del Huawei Mate XT Ultimate è un LTPO OLED flessibile, con una risoluzione massima (quindi a device totalmente aperto) di 3.184×2.232 pixel ma che è in grado di adattarsi a seconda di come viene utilizzato: 2.232×2.048 pixel per una sola apertura e 2.232×1.008 pixel a telefono chiuso. La frequenza di aggiornamento è sempre 120 Hz.

Lo schermo singolo, in uso quando il telefono è ripiegato, si può utilizzare per tutte le attività quotidiane, come su un qualsiasi smartphone. La modalità a doppio schermo, con una sola piega aperta, è utile per la navigazione sul web e per la lettura. Infine l’apertura completa del dispositivo è dedicata alla produttività ed è orientata al multitasking, proprio come un tablet di fascia alta.

A questo bisogna aggiungere una tecnologia che l’azienda produttrice chiama AI computing image quality che sfruttando dei complessi algoritmi proprietari riesce a migliorare le prestazioni del display, qualunque sia la configurazione in uso.

Per quanto riguarda il processore, al momento Huawei non ha fornito informazioni ufficiali al riguardo ma sappiamo che il device arriva sul mercato con 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Sappiamo però che a bordo di questo smartphone trovano posto le funzionalità AI on-device di Pangu (il modello sviluppato da Huawei), quindi il processore dovrebbe avere una NPU. Tra queste c’è la l’assistente per la scrittura, trascrizione vocale, il traduttore in tempo reale e una suite per il fotoritocco¸ tutte gestite dall’assistente vocale Xiaoyi.

Il comparto fotografico comprende un sensore da 50 MP (con apertura variabile da f/1.4 a f/4.0) con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5,5x da 12 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Le connessioni comprendono il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, l’USB-C 3.1, l’Ultra Wide Band, il sensore a infrarossi e le varie tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente. Presente anche la comunicazione satellitare bidirezionale (solo in Cina).

La batteria ha una capacità di 5.600 mAh, con ricarica rapida via cavo a 67 W, ricarica wireless a 50 W e ricarica inversa a 7,5 W (senza fili) e 5 W (cablata). Il sistema operativo è HarmonyOS 4.2.

Huawei Mate XT Ultimate: prezzo e disponibilità

Il nuovo Huawei Mate XT Ultimate è già disponibile in Cina nelle colorazioni: Nero e Rosso, entrambe con finiture dorate attorno alle cerniere e alla fotocamera.

Per quanto riguarda il prezzo di listino:

Huawei Mate XT Ultimate – 16/256 GB: 19.999 CNY (2.532,16 euro)

Huawei Mate XT Ultimate – 16/512 GB: 21.999 CNY (2.785,38 euro)

Huawei Mate XT Ultimate – 16 GB/1 TB: 23.999 CNY (3.038,61 euro)

Al momento non ci sono indicazioni utili sull’eventuale arrivo di questo smartphone sui mercati internazionali ma non è da escludere che Huawei decida di mantenerlo un’esclusiva per i consumatori cinesi.