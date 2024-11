Huawei Mate 70 Series ufficiali: sono i primi senza Android

Huawei ha svelato in Cina la nuova gamma Mate 70, composta da quattro smartphone, che abbandona Android e utilizzerà HarmonyOS Next

Fonte foto: Huawei

Huawei si prepara a dire addio definitivo ad Android: in Cina, infatti, è stata presentata la nuova gamma Huawei Mate 70, composta da ben quattro varianti (Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ e Mate 70 RS) destinati, per il momento, esclusivamente al mercato cinese.

Per questi nuovi smartphone arriverà, nel corso del prossimo futuro, HarmonyOS Next, la nuova versione del sistema operativo di Huawei che elimina il kernel e le librerie di Android e che, quindi, non sarà compatibile con le app per Android. Fino a oggi, gli smartphone Huawei hanno conservato la compatibilità con i file APK e, quindi, la possibilità di utilizzare le app sviluppate per Android. Con HarmonyOS Next, però, cambia tutto.

Per tutta la gamma Huawei Mate 70, la casa cinese non ha chiarito qual è il chip utilizzato che dovrebbe essere il Kirin 9020, costituito con core progettati dall’azienda a partire dall’architettura ARM e realizzato su processo produttivo SMIC N+3 a 7 nm. Il chip, secondo le informazioni trapelate online, è realizzato con una CPU a dodici core e include la GPU Maleoon 920, sviluppata direttamente da Huawei.

Huawei Mate 70: caratteristiche e prezzo

Il Huawei Mate 70 è il modello base della gamma ed è dotato di un display LTPO OLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il comparto fotografico è costituito da tre fotocamere posteriori con sensore principale da 50 Megapixel, teleobiettivo da 12 Megapixel con zoom ottico 5x e sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel.

Lo smartphone ha una batteria da 5.300 mAh con ricarica rapida da 66 We ricarica wireless da 50 W. Ci sono varie combinazioni di RAM e storage, a partire da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Come per tutti gli altri modelli della gamma Mate 70, lo smartphone è certificato IP68/IP69 ed ha un sensore di impronte digitali laterale.

I prezzi del nuovo Huawei Mate 70 partono da 5.499 yuan, pari a circa 720 euro.

Huawei Mate 70 Pro: caratteristiche e prezzo

Il modello Pro è dotato di un display LTPO OLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Il comparto fotografico viene ripreso da quello del Mate 70 ma cambia il sensore periscopico che diventa da 48 Megapixel con zoom ottico 3,5x. La batteria è da 5.500 mAh, con ricarica rapida da 100 W e ricarica wireless da 80 W. Anche in questo caso si parte da 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Il listino prezzi di Huawei Mate 70 Pro parte da 6.499 yuan, pari a circa 855 euro.

Huawei Mate 70 Pro+ e RS Ultimate e prezzo

Il Huawei Mate 70 Pro+ riprende la scheda tecnica del 70 Pro andando ad aggiungere un frame in titanio, invece che in alluminio, e una batteria al silicio carbonio con una capacita da 5.700 mAh e una ricarica rapida da 100 W oltre che una ricarica wireless da 80 W.

Il Huawei Mate 70 RS Ultimate è, invece, una versione speciale del 70 Pro+, con un design rivisto e una forma diversa, ottagonale invece che circolare, del modulo delle fotocamere. I due smartphone hanno 16 GB di RAM e 512 GB o 1 TB di storage.

Il Mate 70+ Pro parte da 8.499 yuan, pari a circa 1.115 euro, mentre la versione RS Ultimate parte da 11.999 yuan, ovvero circa 1.580 euro