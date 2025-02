Il primo smartphone che si piega in tre è il Huawei Mate XT Ultimate lanciato in Cina a settembre e, a breve, anche sul mercato internazionale

Huawei Mate XT Ultimate, il primo smartphone pieghevole con design a tripla piega, si prepara al lancio sul mercato globale, dopo essere stato presentato in Cina nel settembre 2024. L’azienda produttrice ha fissato per il 18 febbraio l’evento di presentazione ufficiale per i mercati internazionali, che si terrà a Kuala Lumpur, in Malesia.

Questo dispositivo rappresenta una novità nel settore degli smartphone pieghevoli, perché grazie alla doppia cerniera si trasforma da smartphone compatto a tablet una volta aperto. Huawei intende commercializzare il Mate XT Ultimate a livello internazionale entro il primo trimestre del 2025, rispettando le previsioni con un leggero anticipo.

Huawei Mate XT Ultimate: caratteristiche tecniche

Il Huawei Mate XT Ultimate è dotato di un display flessibile LTPO OLED che raggiunge una diagonale di 10,2 pollici quando è completamente aperto, con una risoluzione di 3.184×2.232 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il display si adatta a diverse modalità di utilizzo: quando il telefono è completamente ripiegato, si utilizza uno schermo da 6,4 pollici con risoluzione di 2.232×1.008 pixel. Un’apertura parziale mette a disposizione uno schermo da 7,9 pollici con risoluzione di 2.232×2.048 pixel. Il dispositivo ha uno spessore di 3,6 mm da aperto, che diventano 12,8 mm da chiuso e un peso di 298 grammi. Il rapporto di forma dello schermo completamente aperto è 16:11.

La cerniera, ispirata alla stazione spaziale Tiangong, utilizza un sistema a doppio binario con componenti realizzati in fluido non newtoniano, con l’obiettivo di aumentare la resistenza e la durata del meccanismo.

Il telefono è dotato di un processore Kirin 9010 sviluppato da Huawei, affiancato da 16 GB di RAM e opzioni di memoria interna che arrivano fino a 1 TB. Il sistema operativo è Huawei HarmonyOS 4.2.

Il dispositivo integra funzionalità di intelligenza artificiale (AI) tramite il modello Pangu, con assistente per la scrittura, trascrizione vocale, traduttore in tempo reale e fotoritocco, gestite dall’assistente vocale Xiaoyi.

Il comparto fotografico include un sensore principale da 50 MP con apertura variabile (f/1.4 – f/4.0), autofocus PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo periscopico da 12 MP con zoom ottico 5,5x. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Le opzioni di connettività includono WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 3.1, Ultra Wide Band, sensore a infrarossi e tecnologie per la geolocalizzazione. . È presente anche la comunicazione satellitare bidirezionale, esclusiva per il mercato cinese.

La batteria ha una capacità di 5.600 mAh, con ricarica rapida cablata a 66W e wireless a 50W.

Huawei Mate XT Ultimate: quanto costa

Il Huawei Mate XT Ultimate è disponibile in Cina nelle colorazioni Nero e Rosso, con finiture dorate intorno alle cerniere e al comparto fotografico. I prezzi di listino in Cina sono i seguenti:

Huawei Mate XT Ultimate 16/256 GB, 19.999 CNY (circa 2.532 euro)

Huawei Mate XT Ultimate 16/512 GB, 21.999 CNY (circa 2.785 euro)

Huawei Mate XT Ultimate 16 GB/1 TB, 23.999 CNY (circa 3.038 euro)

Nonostante non sia ancora confermato l’arrivo di questo smartphone sul mercato italiano, è molto probabile che il dispositivo sarà distribuito almeno in alcuni mercati europei, come quello tedesco. Il prezzo di lancio per i mercati internazionali sarà reso noto il 18 febbraio. Il Mate XT Ultimate si posizionerà nella fascia alta del mercato, in linea con le caratteristiche innovative del dispositivo.