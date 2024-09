Fonte foto: Caviar

Il Huawei Mate XT Ultimate è una delle novità più interessanti delle ultime settimane per il settore smartphone: svelato in parallelo al lancio dei nuovi iPhone 16, lo smartphone di Huawei ha una caratteristica che lo rende davvero esclusivo. Si tratta del primo smartphone che si piega in tre parti, proponendo un design inedito per il settore degli smartphone pieghevoli.

In attesa di una futura distribuzione internazionale, il Huawei Mate XT Ultimate ha già una sua versione speciale, realizzata da Caviar, azienda specializzata nelle personalizzazioni di lusso di smartphone top di gamma e che ha di recente svelato versioni esclusive anche dei Galaxy Z.

Caviar Huawei Mate XT Ultimate: com’è fatto

La versione firmata Caviar del nuovo Huawei Mate XT Ultimate è disponibile in due varianti, Black Dragon e Gold Dragon. La prima ha una scocca rivestita in pelle di coccodrillo nera e viene arricchita da dettagli placcati in oro.

La seconda, invece, ha una copertura d’oro 24 carati per la back cover posteriore. Entrambe le varianti saranno realizzate in 88 unità (un numero fortunato secondo la tradizione cinese).

Dal punto di vista tecnico, invece, non cambia nulla rispetto alla versione realizzata direttamente da Huawei. Lo smartphone ha un display OLED LTPO da 10,2 pollici, che può essere piegato in tre parti.

La scheda tecnica comprende 16 GB di memoria RAM, 256 GB, 512 GB o 1 TB di storage e una batteria da 5.600 mAh, con ricarica rapida da 66 W e ricarica wireless da 50 W.

Huawei non ha fornito dettagli in merito al chip utilizzato dal suo nuovo pieghevole. Il sistema operativo è HarmonyOS 4.2. Lo smartphone misura 156,7 x 73,5 x 12,8 mm (da chiuso) e 156,7 x 219 mm x 3,6 mm (da aperto). Il peso (della versione standard) è di 298 grammi.

Caviar Huawei Mate XT Ultimate: quanto costa

I prezzi saranno in linea con quelli degli altri prodotti della gamma Caviar: altissimi. La versione Black Dragon, infatti, può essere ordinata con una spesa di 12.770 dollari mentre quella Gold Dragon costa 14.500 dollari.

I prezzi si riferiscono al taglio da 256 GB di storage dello smartphone e non includono l’IVA. Pagando in criptovalute si ottiene uno sconto del 15%. Si tratta di un prezzo nettamente superiore a quello della versione standard che, al cambio attuale, costa circa 2.800 dollari.

Al momento, non è possibile effettuare l’acquisto diretto, ma tramite lo store globale di Caviar è possibile inviare all’azienda una richiesta d’acquisto per il nuovo smartphone che si piega in tre parti di Huawei.

Questa particolare modalità di distribuzione è legata anche al fatto che il nuovo Mate XT Ultimate arriverà sul mercato globale soltanto ad inizio 2025 e, quindi, non è ancora disponibile in versione Global.