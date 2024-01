Come fare la scansione antivirus del PC

Fonte foto: Shutterstock

Una scansione antivirus del PC può rivelarsi fondamentale per poter individuare software dannoso come virus o malware. Per mantenere alto il livello di sicurezza del computer conviene effettuare delle scansioni periodiche, in modo da individuare il prima possibile del software pericoloso.

Ci sono varie opzioni a disposizione degli utenti per fare una scansione del computer Windows. Il sistema operativo integra un tool antivirus, facile da utilizzare e sempre aggiornato, che consente di rilevare e bloccare il software danno. In alternativa, è possibile installare un antivirus di terze parti.

Come fare una scansione l’antivirus di Windows

Per fare una scansione di Windows utilizzando il tool integrato nel sistema operativo basta accedere all’app Impostazioni. Con Windows 10, è necessario andare in Aggiornamento e sicurezza e poi in Sicurezza di Windows > Apri Sicurezza di Windows.

Dalla nuova finestra bisogna premere su Protezione da virus e minacce e poi su Analisi veloce oppure su Opzioni di analisi per poi scegliere una delle opzioni disponibili (Analisi completa, Analisi personalizzata e Analisi di Microsoft Defender Offline).

Con Windows 11, invece, la procedura è leggermente differente: bisogna andare in Impostazioni e poi in Privacy e sicurezza > Sicurezza di Windows > Apri Sicurezza di Windows. A questo punto, i passaggi sono gli stessi: basta andare in Protezione da virus e minacce e poi avviare il tipo di analisi desiderata.

L’applicazione Sicurezza di Windows include diverse funzionalità avanzate e può, quindi, analizzare il livello di sicurezza del computer sotto vari aspetti. Ci sono, ad esempio, le sezioni Protezione account e Protezione firewall e della rete che consentono di monitorare le difese per il proprio account e la connessione a Internet.

Utilizzare un antivirus di terze parti

Un’alternativa all’antivirus integrato in Windows è rappresentata dalla possibilità di installare un antivirus di terze parti. Le opzioni a cui affidarsi sono tantissime. In linea di massima, scegliere un antivirus gratuito potrebbe offrire un livello di sicurezza limitato ed è, quindi, preferibile puntare su di una suite antivirus completa e a pagamento. Tra i migliori antivirus a disposizione degli utenti Windows troviamo Norton, Bitdefender, Avast, Kaspersky e molti altri ancora.

Formattare Windows

Quando una scansione antivirus non basta o quando si ha il dubbio che, nel sistema operativo, si sia “nascosto” qualche software malevolo è possibile scegliere di formattare il computer, andando a installare nuovamente da zero Windows. Si tratta di un’operazione che consente di cancellare tutti i dati dalla memoria del proprio computer (compresi eventuali virus e malware).