Come fare: le domande del 2019 su Google

Le domande più ricercate su Google nel 2019 Ogni anno, durante il mese di dicembre, Google pubblica un articolo con le domande e le parole più ricercate dagli utenti. E anche per il 2019 l'azienda di Mountain View ha pubblicato i dati delle ricerche fatte dagli italiani. Tante le curiosità e le cose interessanti da sapere. Ad esempio tra le parole più ricercate c'è Nadia Toffa, la presentatrice e inviata delle Iene morta per colpa di un cancro. Gli italiani utilizzano il motore di ricerca anche per leggere delle guide su "come fare ...". In questo articolo vi mostreremo alcune delle curiosità più interessanti delle ricerche fatte dagli italiani nel 2019 su Google.

Come fare la domanda navigator La figura del navigator è stata introdotta con il Reddito di Cittadinanza. Il ruolo del navigator è fare il tutor alle persone che ricevono il RdC e sono alla ricerca di un lavoro. Il picco di ricerche "Come fare la domanda navigator" è stato registrato a febbraio, periodo nel quale sono state aperte le selezioni per il ruolo da navigator. Altro picco a maggio, quando i termini per le selezioni stavano per terminare.

Come fare il cubo di Rubik A sorpresa la domanda"Come fare il cubo di Rubik" è la seconda più ricercata dagli italiani nel 2019 su Google. Un amore nascosto e latente verso uno dei giochi più complicati da completare. E per questo motivo gli italiani per tutto il 2019 hanno cercato una soluzione su Google.

Come fare la valigia Fare la valigia prima di un viaggio è uno degli incubi degli italiani. E lo dimostra il fatto che si tratta della terza domanda più ricercata in Rete. Le ricerche sono costanti per tutto l'anno, con solo due picchi: nell'ultima settimana di gennaio (quando solitamente si parte per la settimana bianca) e nella prima settimana di agosto.

Come fare il nodo alla cravatta Un problema per milioni di uomini "come fare il nodo alla cravatta". In molti non riescono a farlo e chiedono aiuto a Google, nella speranza di trovare un video tutorial. Una curiosità: le ricerche sono abbastanza costanti, con un solo calo durante l'estate, quando mettersi la cravatta è un vero e proprio incubo per il caldo.

Come fare il passaporto La quinta domanda più ricercata dagli italiani riguarda ancora una volta il mondo dei viaggi: come fare il passaporto. La ricerca è costante per tutto l'anno, senza nessun picco particolare. Da segnalare che anche su base territoriale non ci sono grosse differenze tra nord, centro e sud Italia.

Come fare i boccoli Ricerca molto femminile, "come fare i boccoli" è tra le domande più ricercate del 2019. Oltre a "come fare i boccoli" le italiane hanno cercato anche "come fare i boccoli senza piastra".

Come fare testo argomentativo Il testo argomentativo è una delle possibilità che gli studenti hanno nella prima prova della Maturità. E come spesso accade i ragazzi e le ragazze chiedono a Google un aiuto su come affrontare la prova. Tra le ricerche correlate, ossia quelle che le persone fanno oltre a quella "principale", ci sono tutte domande incentrate sulla produzione di un testo argomentativo. Come normale che sia, le ricerche si concentrano sopratutto nel periodo scolastico, con un'impennata nei giorni precedenti la prima prova.

Come far la fattura elettronica La fattura elettronica è una delle novità del 2019 in materia economica e che ha impattato milioni di cittadini. Ha debuttato il 1 gennaio 2019 e per questo motivo le ricerche sono concentrate nel primo mese dell'anno.

Come fare un aereo di carta Come si fa un aereo si carta? Domanda semplice, quasi banale, ma milioni di italiani chiedono aiuto a Google per far volare un aereo di carta. La ricerca è continua durante l'anno, senza nessun grosso picco. Da segnalare una curiosità: le ricerche provengono soprattutto dalle regioni del Nord, dalla Sicilia, Lazio, Campania e Puglia.