Come fare spazio per foto e video sul telefono

La memoria interna del telefono non è illimitata e molti smartphone hanno meno di 128 GB di storage disponibile. Soprattutto durante l’estate, quando si realizzano tante foto e tanti video, è facile imbattersi in problemi legati al poco spazio di archiviazione disponibile. Con un po’ di attenzione, però, è possibile gestire al meglio la memoria e fare spazio per foto e video sul telefono.

Vediamo alcuni semplici accorgimenti da mettere in pratica per avere sempre memoria libera sul proprio smartphone.

Gestire le app per fare spazio

Uno degli aspetti più importanti per avere sempre spazio libero per foto e video sul telefono è rappresentato dalla necessità di gestire al meglio le app installate. Alcune applicazioni, soprattutto i giochi, tendono a occupare molto spazio, risultando la causa principale dell’esaurimento della memoria interna.

Per fare spazio a foto e video sul telefono, quindi, è fondamentale cancellare le app inutilizzate che, naturalmente, potranno essere sempre reinstallate successivamente, tramite il Play Store su smartphone Android e l’AppStore su iPhone. Per disinstallare un’applicazione basta tenere premuto per qualche secondo sulla relativa icona , attendere la visualizzazione del menu contestuale e scegliere “rimuovi app” per cancellarla dal dispositivo.

Utilizzare microSD e cloud per liberare spazio sul telefono

C’è un altro elemento da considerare per poter liberare spazio sul telefono: file, foto, video e documenti presenti sul proprio dispositivo possono essere spostatati. Tutti gli smartphone possono accedere a servizi di cloud storage (Google Drive, OneDrive, iCloud Drive etc.) dove archiviare in sicurezza i propri dati, senza alcun costo nei limiti dello spazio gratuito disponibili su questi servizi.

Spostare i file sul cloud (basta installare l’app del servizio sul telefono e poi spostare i dati) permette di liberare la memoria interna del telefono, senza rinunciare alla possibilità di accedervi, a patto che si abbia una connessione a Internet per consultarli in qualsiasi momento.

Inoltre, chi ha uno smartphone Android, nella maggior parte dei modelli sul mercato, può utilizzare una microSD, da inserire nell’apposito slot, per spostare i dati andando a liberare prezioso spazio d’archiviazione sul telefono per nuove foto e video.

Un reset può essere utile

Soprattutto per gli smartphone con qualche anno sulle spalle, è utile effettuare un reset dello smartphone, ma solo dopo aver effettuato un backup completo dei propri dati (anche usando un servizio di cloud storage). Con un reset vengono ripristinate le condizioni di fabbrica e si libera la memoria interna.

Si tratta di un sistema utile per “fare pulizia” nel telefono, eliminando tutti i file accumulati in anni di utilizzo e ora non più utili. Per effettuare un reset, con iPhone bisogna andare in Impostazioni > Generali > Trasferisci o inizializza iPhone > Inizializza contenuto e impostazioni mentre su Android bisogna individuare la voce Ripristino nel menu Impostazioni (è possibile utilizzare la funzione cerca per trovarla rapidamente.