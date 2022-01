Come funziona la consegna Amazon con password monouso

Ormai, su Amazon si acquista un po’ di tutto, approfittando dei prezzi estremamente vantaggiosi e della spedizione rapida e gratuita per gli abbonati al servizio Prime. Tuttavia, finora, non esisteva un modo per usufruire di una consegna sicura, soprattutto per gli ordini di articoli che hanno un costo molto elevato.

Finalmente, per evitare che qualcuno si appropri dei nostri pacchi, si può utilizzare la password monouso, un codice da comunicare al corriere al momento della consegna. In questo modo potremo essere sicuri che la nostra merce venga consegnata soltanto a noi o a qualcuno di nostra fiducia. La misura è stata introdotta da poco in Italia e Amazon stessa spiega come farne uso sul proprio sito ufficiale. Il marketplace non ha ancora spiegato su quali tipi di prodotti troverà applicazione, né specificato la relativa soglia di prezzo. In ogni caso, l’utente non potrà attivarla o disattivarla a proprio piacimento.

Come usare la password monouso

Dopo aver completato un ordine Amazon e ove necessario, ogni cliente riceverà la password monouso tramite email, all’indirizzo associato all’account. Essa verrà trasmessa al momento della spedizione o, in alternativa, potrà essere trovata cliccando su “Traccia il mio pacco” presente accanto ad ogni ordine effettuato all’interno della sezione “I miei ordini”.

Si tratta di un codice a sei cifre da fornire al corriere il giorno della consegna, in modo tale che possa essere sicuro che siate veramente voi i destinatari di quell’ordine. Ciò impedisce ai malintenzionati di appropriarsi dei nostri pacchi e, allo stesso modo, permette ad Amazon di sapere con esattezza di aver consegnato la merce alla persona giusta.

Cosa fare se non potete ricevere il pacco Amazon

Da diverso tempo, Amazon mette a disposizione degli Hub Locker, ovvero dei luoghi tramite i quali è possibile ritirare i propri pacchi in qualsiasi momento. Dal momento in cui si riceve la notifica di avvenuta consegna, ci si può recare nel luogo di ritiro prestabilito, fornire un codice, un proprio documento ed effettuare il ritiro.

In alternativa, è possibile fornire la password monouso ad una persona di fiducia che possa ricevere il pacco per conto nostro. Tuttavia, non è consigliabile condividerla con persone sconosciute. Infatti, nel caso in cui non foste in casa, il corriere Amazon proverà ad effettuare la consegna il giorno successivo.

Se invece vogliamo spedire un articolo ad un’altra persona, possiamo fornire la password monouso al vero destinatario.