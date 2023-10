Come contattare l’assistenza clienti Amazon

Fonte foto: Elpisterra / Shutterstock.com

Ci sono vari modi per contattare l’assistenza Amazon e ottenere supporto per un ordine o per un servizio proposto dall’azienda. Parlare con un operatore del Servizio Clienti Amazon, via chat oppure via telefono, è possibile.

Per i clienti dell’azienda, infatti, è possibile accedere all’assistenza in vari modi. Non ci sono reali differenze tra clienti Prime e clienti non Prime, anche se il piano in abbonamento di Amazon propone diversi vantaggi ed è anche possibile avere Amazon Prime gratis senza carta di credito.

Ecco, quindi, come fare per contattare Amazon e ottenere l’assistenza necessaria a risolvere un problema oppure ricevere informazioni aggiuntive su di un prodotto o un servizio fornito dall’azienda o su di un acquisto effettuato.

Contattare Amazon tramite il sito web

La prima opzione disponibile per contattare l’assistenza Amazon è rappresentata dal sito web. Bisogna accedere al sito ufficiale amazon.it e, dopo aver effettuato il login con il proprio account, premere su Account e liste, in alto a destra. A questo punto, è necessario scegliere l’opzione Contattaci. Qui è possibile ottenere assistenza per gli ordini effettuati su Amazon.

Si tratta di una procedura guidata: si clicca sull’ordine e si sceglie l’opzione desiderata per ottenere assistenza sul prodotto. È anche possibile scegliere l’opzione Ottieni assistenza su un altro problema per accedere a ulteriori modalità a disposizione degli utenti per ottenere supporto. In questo modo, è possibile ottenere assistenza su vari aspetti del servizio di Amazon, come le consegne con password monouso.

Basta, quindi, leggere con attenzione tutte le opzioni per individuare la strada giusta per risolvere il proprio problema. In questo modo è possibile parlare con un operatore Amazon via chat oppure prenotare una chiamata dal Servizio Clienti Amazon.

Contattare Amazon tramite app

Per ottenere assistenza tramite l’app di Amazon è sufficiente accedere all’app (dopo aver effettuato il login con il proprio account) e premere sull’icona in basso a destra nella pagina principale. Dalla nuova sezione, è possibile scorrere l’elenco di opzioni fino a trovare Servizio Clienti.

Nella nuova schermata, è possibile scegliere l’ordine per cui ottenere assistenza oppure selezionare l’opzione Ottieni assistenza su un altro problema. La procedura guidata permetterà di scegliere le opzioni disponibili per ricevere supporto da parte del Servizio Clienti Amazon in merito alla problematica riscontrata.

Numero Verde per contattare Amazon

In passato, Amazon metteva a disposizione un Numero Verde per contattare l’assistenza clienti. Attualmente, questo numero non è più disponibile. Per chiamare l’assistenza Amazon, però, è possibile seguire la procedura indicata nei paragrafi precedenti.

Richiedendo assistenza per un ordine e seguendo la procedura guidata è possibile accedere alla chat con un operatore dell’assistenza oppure farsi richiamare da Amazon. Questa seconda opzione è il metodo più semplice per parlare con un operatore Amazon via telefono.

Come contattare assistenza Amazon via mail

Al momento, non c’è una casella di posta elettronica a cui fare riferimento per contattare il Servizio Clienti Amazon. Per ottenere supporto da Amazon è possibile seguire le procedure indicate per contattare l’Assistenza tramite il sito web oppure tramite l’app. Al termine della procedura guidata sarà possibile scegliere di ottenere supporto via chat o, in alcuni casi, di farsi chiamare dal Servizio Clienti.

Contattare assistenza Amazon senza avere un account

C’è un modo semplice per ottenere assistenza da Amazon anche senza avere un account. In questi casi, infatti, è possibile contattare il Servizio Clienti tramite Twitter (social network ora noto con il nome di X). L’account a cui fare riferimento è @AmazonHelp. Questo account fornisce supporto anche in italiano.

Contattare assistenza Amazon Business

Per contattare l’Assistenza di Amazon Business è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale (business.amazon.it) e poi accedere alla sezione Contattaci. Qui ci sono tutti i riferimenti utili per entrare in contatto con il supporto. C’è anche un modulo apposito per inviare una richiesta a uno dei consulenti di Amazon Business. Effettuando l’accesso con il proprio account è possibile ottenere assistenza in modo rapido.

Contattare assistenza Amazon Prime Video

Per ottenere assistenza su Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon, è possibile accedere al sito ufficiale (primevideo.com), effettuare il login con il proprio account Amazon e poi accedere alla sezione Aiuto, raggiungibile premendo sull’icona del proprio account, in alto a destra. Qui è possibile ottenere tutte le informazioni relative al servizio.

In questa sezione, infatti, ci sono informazioni relative a come cancellare la cronologia di Prime Video oppure a come scaricare video da Prime Video oltre che tutti i dettagli sul funzionamento dello store, dove acquistare film e serie TV che non fanno parte del catalogo di contenuti inclusi nell’abbonamento.

Per ottenere assistenza diretta dal Servizio Clienti Amazon per Prime Video, invece, si può seguire la procedura indicata nel paragrafo “Contattare Amazon tramite il sito web“. Dopo aver scelto “Ottieni assistenza su un altro problema” basterà scegliere “Prime Video, Amazon Music e Applicazioni Kindle” e seguire la procedura guidata per sbloccare l’opzione Chatta con noi oppure Richiedi una telefonata.