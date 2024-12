Come funziona la nuova Verifica dell’identità di Google

Ecco come funziona il sistema di Verifica dell'identità di Google in fase di distribuzione per i dispositivi con Android 15

Fonte foto: quietbits / Shutterstock.com

Con il mese di dicembre, Google ha introdotto un nuovo sistema Verifica dell’identità, incluso nel pacchetto di novità del mese in arrivo sugli smartphone Pixel dotati delle più recenti patch di sicurezza e di Android 15.

Il sistema in questione, parte delle funzioni incluse in Protezione dai furti, la suite di sicurezza annunciata nei mesi scorsi e che consente anche di bloccare da remoto il proprio smartphone in caso di furto. Il nuovo meccanismo per la verifica dell’identità punta a offrire una protezione aggiuntiva per lo smartphone Android.

Come funziona la Verifica dell’identità di Google

La Verifica dell’identità introdotta da Google nei dispositivi Android 15 punta a garantire una sicurezza maggiore, evitando che possano essere effettuate delle modifiche alle impostazioni più importanti del dispositivo. Grazie al nuovo sistema di verifica, infatti, è necessario ricorrere all’autenticazione biometrica per poter completare alcune modifiche al funzionamento dello smartphone

Tale verifica viene richiesta, ad esempio, per disattivare Trova il mio dispositivo o per modificare la password o il codice di sblocco. Il meccanismo entra in azione quando il dispositivo Android è lontano da uno dei luoghi attendibili, che possono essere attivati dall’utente dalle Impostazioni.

Anche nel caso in cui non sia possibile determinare la posizione precisa (ad esempio perché è attiva la Modalità Aereo), Verifica dell’identità entrerà in azione, impedendo modifiche alle impostazioni senza l’inserimento di un sistema di riconoscimento valido.

Come abilitare la Verifica dell’identità

Il nuovo sistema di Verifica dell’identità è attivabile direttamente dalle Impostazioni dello smartphone, andando in Sicurezza e privacy > Sblocco dispositivo > Protezione dai furti > Verifica dell’identità (la procedura si riferisce agli smartphone Pixel e potrebbe essere diversa su smartphone Android di altri produttori).

Per completare l’attivazione bisogna effettuare l’accesso con il proprio account Google e poi aggiungere un sistema di sblocco (tra PIN, segno e password). A questo punto, il sistema richiederà, se non presente, l’inserimento di dati biometrici (come l’impronta). L’utente può aggiungere uno o più luoghi attendibili (come la propria abitazione) e dovrà effettuare la verifica del numero di telefono.

Oltre ad avere Android 15, per attivare Verifica dell’identità è necessario aver aggiornato all’ultima versione disponibile i Google Play Services. In sostanza, il telefono deve essere aggiornato all’ultima versione disponibile di Android e dei servizi Google. La funzione è in fase di distribuzione in questi giorni sui dispositivi compatibili.

In qualsiasi momento, inoltre, è possibile disattivare Verifica dell’identità. Tale procedura richiede la verifica tramite i dati biometrici e/o l’inserimento della password del proprio account Google. È necessario, inoltre, che il dispositivo per cui si vuole effettuare la disattivazione di questa funzione sia connesso a Internet per completare l’operazione.