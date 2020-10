Come funzionano i buoni sconto di Amazon

Amazon può decidere di offrire ai suoi utenti dei buoni sconto da utilizzare per i loro acquisti. Si tratta solitamente di un codice promozionale che va inserito nella pagina riepilogo dell’ordine, oppure che viene automaticamente applicato al primo ordine utile che rispetta le condizioni d’uso.

I Buoni Sconto Amazon possono essere utilizzati esclusivamente sul sito Amazon.it per acquistare prodotti che vengono venduti e spediti dall’azienda. Se si riceve un buono di questo tipo, quindi, non potrà essere utilizzato sui siti Amazon di altri Paesi, o per l’acquisto di prodotti che siano offerti da altri venditori del Marketplace. Inoltre, non potrà essere utilizzato né per acquistare Buoni Regalo, né per gli articoli “Venduti e spediti da Amazon”, in cui l’e-commerce si comporta come un venditore terzo, né per acquistare articoli non previsti dalla promozione offerta.

Buono Sconto Amazon, come utilizzarlo

I Buoni Sconto Amazon sono solitamente dei codici a 16 cifre da utilizzare per acquistare sul sito Amazon.it determinati prodotti, e possono essere soggetti a un minimo di acquisto o ad altre limitazioni, che saranno ben specificate nell’emissione dello sconto.

Per utilizzare i Buoni Sconto Amazon, l’utente dovrà aggiungere al proprio carrello gli articoli e cliccare su Procedi all’acquisto. Poi bisognerà accedere al proprio account per completare l’ordine, selezionare l’indirizzo di spedizione e la modalità di pagamento.

A questo punto, l’utente potrà inserire nell’apposito campo “Codice promozionale”, il codice ricevuto da Amazon e cliccare su Richiedi. Se l’utente non prosegue nell’ordine, il valore del codice promozionale inserito in fase di conferma rimane caricato e disponibile sull’account, e potrà essere usato in un secondo momento. Altrimenti, se non è stato salvato, sarà necessario reinserire il codice all’acquisto successivo.

Differenza tra buono sconto e coupon Amazon

Come è facile intuire, un buono sconto Amazon è diverso da un coupon. Mentre il secondo è valido solo per l’acquisto di un preciso prodotto (i cosiddetti “prodotti idonei“), il buono sconto si applica al totale del carrello.

Per questo motivo è possibile usare più coupon sulla merce presente nello stesso carrello, ma non più buoni sconto.

Buono Sconto Amazon, limiti nell’acquisto

I Buoni Sconto Amazon sono soggetti a limitazioni, che vengono specificati nelle condizioni d’uso. L’importo non è utilizzabile in alcuni casi, ad esempio per pagare le spese di spedizione di un ordine oppure per acquistare su siti di altri Paesi come Amazon.com o Amazon.uk.

Questa tipologia di buoni ha generalmente validità di un anno dalla data di emissione, a meno di diverse indicazioni che sono sottolineate nella promozione in atto. I Buoni quindi non possono essere convertiti in denaro, né rivenduti, e non sono cumulabili.

Inoltre, effettuando un reso dell’ordine acquistato con il Buono Sconto, questo non potrà essere rimborsato o riutilizzato. I buoni non possono essere utilizzati nemmeno per gli articoli che vengono indicati come “Venduti da Amazon e spediti da Amazon”, poiché l’azienda assume le funzioni di un venditore terzo.

Il consiglio quando si riceve un Buono Sconto Amazon è quindi quello di leggere attentamente le condizioni d’uso, per poterlo utilizzare al meglio e senza incorrere in limitazioni.