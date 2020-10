Come funzionano i coupon Amazon con sconti sui prodotti idonei

Grazie ai coupon Amazon è possibile comprare alcuni prodotti sul famoso negozio online usufruendo di sconti sui cosiddetti “prodotti idonei“. Lo sconto può essere anche molto sostanzioso e ci permette di risparmiare sui nostri acquisti fatti sull’e-commerce.

Su Amazon è facile, anzi ormai è normale, trovare molti prodotti in vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato dai negozi fisici, ma grazie ai coupon il risparmio può essere ben più alto. Per questo motivo tutti si chiedono come funzionano i coupon di Amazon, dove si possono trovare i coupon Amazon e quanto si può risparmiare usandoli. Molti, però, non conoscono la differenza tra i coupon Amazon e i codici sconto, che sono due cose ben diverse tra loro. Ecco cosa sono esattamente primi, chiamati anche “buono sconto“, dove trovarli e come usarli per comprare prodotti su Amazon pagandoli anche molto meno.

Cosa sono i coupon Amazon

Un coupon Amazon è un buono che da diritto ad uno sconto su un prodotto specifico, chiamato appunto “prodotto idoneo“. Non si tratta quindi di un codice sconto generico, che possiamo applicare a tutto il carrello, ma di una promozione su un singolo prodotto.

Se nel carrello avremo quindi sia prodotti generici che prodotti idonei, potremo usare il coupon Amazon solo su quelli idonei mentre gli altri li pagheremo a prezzo pieno. Il risparmio può essere pari ad una percentuale del prezzo del prodotto idoneo, oppure ad una cifra fissa.

I coupon, oltre ad essere utilizzabili solo sui prodotti idonei, hanno sempre un periodo di validità. Alcuni di essi sono utilizzabili solo una volta, altri fino ad un massimo di 10 volte.

Come si usano i coupon Amazon

Per usare un coupon Amazon dobbiamo selezionarlo facendo click su “Seleziona coupon” per i prodotti idonei. Dopo aver selezionato il coupon potremo vedere anche la data di validità (salvo esaurimento scorte del prodotto idoneo).

A questo punto potremo visualizzare il prodotto idoneo che ci interessa e selezionare la spunta “Applica coupon” mostrata sotto il prezzo (di solito è già selezionata di default). Potremo anche visualizzare i dettagli del coupon, dove troveremo le condizioni di utilizzo come il periodo di validità.

Ora possiamo aggiungere il prodotto idoneo al carrello e procedere all’acquisto come facciamo normalmente su Amazon. Nell’ultima schermata, quella prima del pagamento del carrello, nel riepilogo troveremo il costo del prodotto idoneo e lo sconto applicato grazie al coupon.

In caso di reso del prodotto e di rimborso, però, la cifra risparmiata in fase d’acquisto grazie al coupon sarà stornata dal totale rimborsato.

Coupon Amazon: dove trovarli

Per trovare la lista dei coupon Amazon disponibili e dei relativi prodotti idonei dobbiamo collegarci ad Amazon, fare click su “Offerte” e poi su “Coupons“. Si aprirà una schermata divisa in due: a sinistra troveremo tutte le categorie di prodotti idonei mentre a destra vedremo quelli più popolari.

Potremo comunque ordinarli per categoria o per “I più recenti“, “I più vecchi“, “In scadenza“, “I più comuni” o scegliere quelli con la percentuale di sconto maggiore. Una volta trovato il prodotto idoneo col coupon che più ci interessa, potremo acquistarlo con lo sconto seguendo la procedura già descritta.

Alcuni coupon sono disponibili anche per chi non ha un account Amazon, altri solo per chi ha un account e altri ancora sono riservati agli iscritti Amazon Prime.