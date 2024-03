Fonte foto: Rokas Tenys / Shutterstock.com

Sono lontani i tempi in cui non era possibile accedere ai giochi della console PlayStatio anche sul proprio PC. Oggi, infatti, i videogiocatori hanno maggiore libertà e possono accedere ai giochi disponibili sulla console di Sony anche dal proprio computer.

Le opzioni sono diverse. È possibile ricorrere alla funzionalità Riproduzione remota oppure sfruttare la piattaforma di cloud gaming di Sony, accessibile in abbonamento. Da notare che molti giochi PlayStation sono acquistabili anche con versioni per PC.

Vediamo, quindi, come giocare al PC con i giochi della PlayStation.

Riproduzione remota

Per giocare su PC ai giochi della PlayStation (PS4 oppure PS5, a prescindere dalla versione) è possibile utilizzare la funzione Riproduzione remota della console di Sony che permette di collegare la PlayStation al computer. In questo modo, i giochi riprodotti dalla console saranno trasmessi sullo schermo del proprio computer.

Ci sono due passaggi preliminari da completare. Il primo è abilitare Riproduzione remota sulla console. Per farlo basta andare in Impostazioni > Sistema > Riproduzione remota > Abilita Riproduzione remota. Per attivare la funzionalità anche quando la console è in modalità Riposo e non solo quando è accesa, inoltre, c’è un passaggio aggiuntivo.

In questi casi, bisogna andare in Impostazioni > Sistema > Risparmio energetico > Funzioni disponibili in modalità di riposo e attivare le opzioni Rimani connesso a Internet e Abilita l’accensione della console dalla rete. Completati questi passaggi, è necessario installare l’app PS Remote Play sul proprio computer (l’app è disponibile per Windows 10/11 oltre che per macOS Big Sur, Monterey, Ventura) e collegare un controller al computer.

Completata l’installazione, bisogna aprire l’app e scegliere Accedi a PSN, utilizzando lo stesso account in uso sulla console. A questo punto, l’app del computer si collegherà alla console (chi ha più console, dovrà decidere a quale console collegarsi). Lo schermo della console sarà visualizzato all’interno dell’app PS Remote Play da cui sarà possibile avviare i giochi della console da remoto e, quindi, giocare ai giochi PlayStation anche sul proprio PC.

Giochi in cloud

Un altro modo per giocare ai titoli PlayStation su PC è affidarsi al servizio di cloud gaming incluso nell’abbonamento PlayStation Plus Premium, che include anche diversi altri vantaggi aggiuntivi. Quest’abbonamento ha un costo di 16,99 euro al mese ma è disponibile anche in versione trimestrale, al costo di 49,99 euro, oppure in versione annuale, al costo di 151,99 euro. Per accedere al catalogo di giochi disponibili in cloud è sufficiente installare l’app PS Plus sul proprio computer.

Acquistare le versioni PC dei giochi

C’è un altro modo per giocare ai giochi della PlayStation su PC. Per gli appassionati, infatti, c’è la possibilità di acquistare su PC i giochi disponibili sulla console Sony. È possibile fare riferimento ai vari store digitali come Steam e Epic Games Store.

Da notare che molti giochi PlayStation Studios o comunque esclusive console di Sony sono acquistabili anche su PC, tramite i principali store digitali. L’uscita della versione PC non è mai contemporanea a quella della versione console ma avviene con diversi mesi di ritardo.