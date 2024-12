Come inserire una firma personalizzata su Libero Mail Business

Fonte foto: Shutterstock

Nell’ambiente lavorativo, ogni dettaglio conta: dal modo in cui ci si presenta a una riunione, al linguaggio usato nelle email, fino alla firma dei messaggi di posta, che deve essere efficace e capace di catturare l’attenzione del proprio destinatario. Ebbene sì, la firma personalizzata dell’email può fare la differenza e occorre costruirla con molta attenzione.

La firma personalizzata aiuta a comunicare in modo chiaro l’identità del mittente, il ruolo coperto in azienda oppure la propria professione, fornendo altre informazioni importanti, come il numero di telefono, il profilo social oppure il sito web. Questi dettagli devono essere studiati per fornire al destinatario un’immagine professionale. La firma personalizzata può essere creata in modo facile e veloce con Libero Mail Business. Seguendo un percorso semplice e intuitivo è possibile costruire addirittura diverse firme automatiche e personalizzate da usare in base a specifiche esigenze. Vediamo come fare.

Vantaggi della firma personalizzata nell’email professionale

Avere una firma dell’email personalizzata è un elemento chiave per chi desidera migliorare l’immagine professionale e rendere le proprie comunicazioni più chiare ed efficaci. Questo strumento, spesso sottovalutato, contribuisce significativamente al personal branding e alla riconoscibilità del mittente, comunicando il suo ruolo e le sue competenze in modo immediato e professionale.

Una firma ben strutturata non solo rafforza l’identità di chi invia il messaggio, ma aggiunge anche un livello di coerenza e affidabilità alla comunicazione. Per chi gestisce numerosi contatti, una firma personalizzata diventa un punto di riferimento stabile e facilmente identificabile e consente ai destinatari di accedere anche ad altre informazioni essenziali, come il numero di telefono, il sito web ufficiale del mittente, i suoi profili social e altri dettagli senza doverle chiedere a parte.

Oltre a identificare chiaramente chi scrive, la firma personalizzata permette anche di essere più credibili e affidabili. Infatti, fornire al destinatario tutte le informazioni personali e professionali al primo sguardo migliora l’efficienza comunicativa e riduce il rischio di incomprensioni, portando a una risposta dell’email sicura, coerente e rapida.

Inoltre, una firma in ambito aziendale consente di valorizzare il brand rappresentato, specialmente se nella firma è incluso il logo dell’azienda o il link al sito web aziendale, contribuendo anche a generare traffico, che non guasta.

Insomma, la firma è davvero vantaggiosa sotto diversi punti di vista. Ma perché sia davvero efficace, è fondamentale costruirla con criterio.

Cosa inserire in una firma personalizzata professionale

La firma dell’email dovrebbe essere personalizzata in base al destinatario del singolo messaggio, in modo da fornire informazioni davvero importanti e su misura. In linea generale si possono includere i seguenti elementi:

nome e cognome

titolo professionale in azienda (per esempio: project manager, social media manager, ceo & founder etc.) oppure la propria specializzazione professionale (es. avvocato penalista, notaio, direttore sanitario dott.) o anche il reparto o dipartimento di riferimento (es. centro screening neonatale – ospedale pediatrico microcitemico “antonio cao”) e così via. in modo da dare un riferimento chiaro e subito identificabile col mittente

in azienda (per esempio: project manager, social media manager, ceo & founder etc.) oppure la propria specializzazione professionale (es. avvocato penalista, notaio, direttore sanitario dott.) o anche il reparto o dipartimento di riferimento (es. centro screening neonatale – ospedale pediatrico microcitemico “antonio cao”) e così via. in modo da dare un riferimento chiaro e subito identificabile col mittente contatti aziendali , come il numero di telefono aziendale

, come il numero di telefono aziendale indirizzo della sede aziendale

della sede aziendale sito web aziendale o personale

aziendale o personale profili social professionali , in particolare linkedin

, in particolare linkedin logo aziendale

Questi elementi, inseriti in modo chiaro e ordinato, aiutano a migliorare la scrittura di una email professionale. È importante evitare di inserire troppi dettagli superflui: una firma semplice risulterà più leggibile e di impatto.

Creare la firma personalizzata su Libero Mail Business

Per creare una firma personalizzata su Libero Mail Business occorre accedere al proprio account e cliccare sull’icona delle Impostazioni, ovvero la rotella situata nella parte alta e destra della schermata. Si accede così a tutte le Impostazioni per la gestione del proprio account professionale. Qui basta cliccare su Posta e poi su Firme per accedere alla sezione in cui è possibile creare una nuova firma, eliminare o modificare quelle esistenti.

Per creare la nuova firma professionale occorre cliccare su Aggiungi una nuova firma. Si apre una nuova finestra in cui è possibile compilare i seguenti campi:

nome della firma , in modo da identificarla subito e sceglierla quando si scrive un’email

, in modo da identificarla subito e sceglierla quando si scrive un’email corpo della firma , in cui aggiungere tutti i dettagli: il nome e cognome, il proprio ruolo, immagini e link

, in cui aggiungere tutti i dettagli: il nome e cognome, il proprio ruolo, immagini e link posizione della firma, scegliendo tra sopra e sotto il testo citato

Si può scegliere anche la firma standard da usare nelle email, cliccando su Imposta firme predefinite.

Questa è solo una delle tante funzioni presenti su Libero Mail Business, il servizio di email con dominio personalizzato pensato per professionisti e aziende. Il servizio è proposto in tante soluzioni.

Business GO offre 1 casella email, spazio da 5 GB, tool inclusi (Calendario, Rubrica, Attività) ad un prezzo di 25 € + IVA all’anno.

Business GO Five offre gli stessi strumenti con 5 caselle per 69 € + IVA all’anno.

Business SUITE comprende 1 casella, spazio mail + Drive di 1 TB, gli stessi tool inclusi e in aggiunta alcune applicazioni integrate (Testo, Foglio di calcolo, Presentazione) a 59 € + IVA all’anno.

Business Suite FIVE include 5 caselle di posta con 1 TB per casella a 199 € + IVA all’anno.

In collaborazione con Libero Mail Business.