Come una mail personalizzata può migliorare la tua attività di artigiano

Sei alla ricerca di un servizio mail aziendale per artigiani e falegnami? Ecco la guida completa per scegliere quello giusto e tutte le proposte di Libero Mail Business

L’email personalizzata è vantaggiosa per gli imprenditori e i professionisti che vogliono creare un brand forte e riconoscibile. Infatti, un servizio di questo tipo permette di avere un dominio personalizzato, che si differenzia da quelli tradizionali e riesce ad emergere nella Posta in arrivo della casella del destinatario.

Oggi anche gli artigiani e i falegnami possono sfruttare l’email professionale per distinguersi nel loro settore e gestire al meglio le comunicazioni online. Per esempio, se l’attività si chiama “Fatto a mano”, il dominio si potrà impostare come @fattoamano.it. Questo indirizzo di posta potrà venire utilizzato per tutto ciò che concerne l’attività: gli scambi mail con i fornitori, le proposte ai clienti, le attività di marketing e tutti gli impegni lavorativi. In questo modo si ha un unico contenitore in cui gestire i messaggi, che non si perderanno ma potranno essere visualizzati a ogni esigenza. Per sfruttare davvero tutti i vantaggi di una mail personalizzata è cruciale scegliere il servizio giusto, quello capace di far crescere l’attività. Tra le diverse proposte del mercato spicca Libero Mail Business, il servizio di mail personalizzata semplice da usare. Vediamo quali sono i vantaggi di una mail personalizzata per artigiani e falegnami e tutti i consigli per scegliere il servizio di mail aziendale migliore.

Come costruire un’immagine professionale con una mail personalizzata

Il lavoro di un artigiano o un falegname è prettamente manuale e lontano dal computer o dai dispositivi elettronici. Proprio questo aspetto rischia di allontanare il professionista dalla costruzione del suo brand. Tuttavia, avere un servizio di posta personalizzato gli permette di organizzarsi meglio e non perdere le comunicazioni e le occasioni importanti, come quella di trovare nuovi clienti. Ancora meglio se tale contatto viene condiviso sulle pagine social aziendali. In questo modo, i potenziali clienti e collaboratori avranno un canale preferenziale per comunicare e ricevere una risposta sicura. Ciò aumenta la fiducia nei confronti del professionista.

Una mail aziendale è quindi un canale da presidiare che permette di far crescere il business. Inoltre, migliora l’autorevolezza del marchio, che sia di un artigiano o di un falegname. Il dominio personalizzato permette di mantenere il nome nella mente del destinatario. Inoltre, con funzionalità aggiuntive come il Calendario o la Rubrica è possibile gestire ancora meglio la propria attività aziendale. Per esempio, sul Calendario è possibile registrare gli appuntamenti con fornitori e clienti oppure le scadenze per la consegna di prodotti. Ma si potrebbe usare anche l’eventuale spazio drive fornito dal servizio per conservare documenti e progetti. Insomma, l’email non è solo un mezzo di comunicazione ma un vero e proprio investimento per gestire meglio l’attività.

I vantaggi di una mail business per l’attività di artigiano

Avere un’email personalizzata porta diversi vantaggi a un’impresa artigiana o di falegnameria. Come abbiamo accennato, conferisce maggiore credibilità e professionalità, proprio grazie alla possibilità di personalizzare il dominio. Si può personalizzare sia col nome dell’attività @nomeazienda.it che con quello del settore @falegname.it. Occorre scegliere molto bene la mail e usarla in modo costante perché l’obiettivo è anche quello di trasmettere disponibilità, serietà e affidabilità, che sono elementi cruciali in settori di questo tipo.

Un indirizzo mail migliora sicuramente la comunicazione perché è più semplice da ricordare rispetto a uno generico e gratuito. Senza contare che permette di separare i messaggi privati da quelli legati al lavoro, consentendo ad un artigiano o falegname di non perdere informazioni importanti e di concentrarsi sull’efficienza produttiva, senza avere un’unica mail in cui si mescolano in modo caotico diversi tipi di messaggio.

Una mail business, inoltre, è sicura: oltre a non avere pubblicità, adotta standard di sicurezza maggiori, come l’accesso con 2 fattori di autenticazione. Insomma, una scelta di questo tipo apporta tanti vantaggi a un’attività imprenditoriale.

Come scegliere un servizio di mail aziendale per la tua attività

Quando si sceglie un servizio di mail aziendale per un’attività di artigiano o falegname, è cruciale puntare su alcuni requisiti fondamentali: possibilità di personalizzare il dominio, gestire in modo semplice l’account, con l’opportunità di inserire più caselle postali. Per esempio, se in un laboratorio esistono più collaboratori, ognuno avrà la sua casella di posta collegata ad un solo account, quindi con un dominio che caratterizza il nome del laboratorio. È quindi possibile scegliere il servizio in base al numero di caselle di posta, ma anche allo spazio di archiviazione, che sarà più o meno grande in base alle esigenze effettive. Il supporto tecnico è un altro elemento da considerare: la possibilità di avere assistenza immediata al momento del bisogno è fondamentale per ogni professionista. Infine, bisogna considerare l’opportunità di consultare la posta in modo sicuro e ovunque ci si trovi, quindi sia webmail che app mobile.

Libero Mail Business è il servizio di posta elettronica aziendale perfetto per artigiani e falegnami perché possiede tutte le caratteristiche elencate.

Business GO ha un costo di 25 euro + IVA all’anno e offre 1 casella di posta, 5 GB di spazio e tool inclusi (Calendario, Attività e Rubrica). Business GO Five ad un costo di 69 euro + IVA all’anno offre 5 caselle di posta, spazio di 5 GB per casella e gli stessi tool inclusi. Business Suite per soli 59 euro + IVA all’anno offre 1 casella, 1 TB di spazio mail e drive, tool inclusi e app integrate (Testo, Foglio Elettronico e Presentazione). Business Suite Five per 199 euro + IVA all’anno ha 5 caselle di posta 1 TB di spazio mail e Drive, tool inclusi e applicazioni integrate.

In collaborazione con Libero Mail Business.