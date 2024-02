Come installare Gemini su Android in Italia

Tramite un'installazione da store alternativo è possibile usare subito Google Gemini anche in Italia e in lingua italiana, scegliendo anche di sostituire il tradizionale Assistant

Da quando Google ha ufficializzato l’arrivo di Gemini Advanced, la sua nuova AI che sostituirà Bard e che si integrerà in Google Assistant, tra gli utenti più smanettoni e più attenti alle novità tecnologiche è partita la caccia all’app di Gemini per Android e iOS.

Negli Stati Uniti, infatti, Google ha rilasciato l’app di Gemini per gli smartphone, anche per rispondere colpo su colpo a OpenAI che ha lanciato l’app di ChatGPT. In Italia, però, l’app di Gemini non è ancora disponibile o, almeno, non lo è sul Play Store di Google. Ciò non vuol dire, però, che non ci sia il modo di installare l’app di Gemini in Italia e, soprattutto, in Italiano.

Come installare Gemini in Italia

L’app di Gemini è presente sul Play Store italiano, ma è ancora impossibile scaricarla. Quindi l’app esiste, già localizzata nella nostra lingua.

Come spesso accade con le app Android, anche quella di Gemini è finita per vie traverse su store alternativi, come APK Mirror, dai quali è possibile scaricare il file .apk e installarlo manualmente.

Vi ricordiamo che scaricare le app da store alternativi è molto meno sicuro rispetto ad usare il Play Store, quindi vi consigliamo di usare una buona suite di sicurezza prima di scaricare l’APK di Gemini (o di non farlo affatto, se non avete fretta).

Un altro dettaglio tecnico: per scaricare e installare Gemini da uno store diverso dal Play Store vi verrà chiesto di autorizzare l’installazione da fonti alternative. Senza questa autorizzazione sarà impossibile avere l’app di Gemini tramite APK.

Una volta scaricato il file .apk di Gemini e installata manualmente l’app, sarà possibile usare il chatbot AI di Google sul proprio smartphone Android esattamente come lo si fa già da browser. Accedendo con lo stesso profilo, tra l’altro, la cronologia delle richieste fatte all’AI sarà sincronizzata tra tutti i dispositivi.

Come trasformare Assistant in Gemini

E’ possibile usare Gemini come assistente vocale, facendo in modo che si integri con Google Assitant e ne aumenti notevolmente le capacità.

Per farlo è necessario aprire l’app di Gemini, fare tap sulla foto profilo, accedere alle Impostazioni e poi scegliere “Assistenti digitali di Google“. A questo punto la scelta sarà tra usare Gemini e usare Assistant.

Scegliendo la prima opzione, l’assistente tradizionale sarà sostituito da Gemini: ogni volta che pronunceremo “Ok Google“, quindi, si aprirà Gemini e si metterà in ascolto del nostro “prompt“. Avremo la certezza di parlare con Gemini, e non con Assistant, grazie all’icona mostrata nel riquadro dell’interfaccia dell’assistente.