Amazon, macchina caffè De'Longhi al minimo storico e sconti all'85%: le migliori offerte di oggi

Fuori tutto Amazon a fine mese. Da oggi 30 maggio sul sito di e-commerce troviamo tante nuove promo con sconti che superano anche l’85% e permettono di risparmiare centinaia di euro. In questi giorni a catturare l’attenzione sono soprattutto le offerte sui prodotti a marchio Amazon, da sempre tra i più venduti sul sito di e-commerce. Tra i dispositivi in offerta ci sono anche i Fire TV Stick, le chiavette multimediali diventate in pochi anni tra i prodotti più amati dagli utenti. In offerta ci sono tre diversi modelli, con sconti che sfiorano il 50% e le paghi veramente poco. Se vuoi donare i “super poteri” al tuo televisore, il Fire TV Stick è il dispositivo che devi acquistare oggi.

Le promo non si fermano di certo alle chiavette multimediali di Amazon. Come sempre troviamo anche smartphone (torna l’iPhone 16 Pro Max al minimo storico con un risparmio di quasi 300 euro), smartwatch, accessori tech e gli immancabili elettrodomestici per la casa e per la cucina. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Non farti scappare questa opportunità e approfittane subito: per molti prodotti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Amazon, le migliori offerte del 30 maggio

Dispositivi Amazon

Su Amazon tornano in offerta anche i dispositivi prodotti dal sito di e-commerce. Ecco le migliori promo che puoi trovare oggi.

Fire TV Stick HD. Prezzo stracciato e minimo storico per la c hiavetta multimediale di Amazon . Grazie allo sconto del 36% la paghi solamente 28,99 euro e la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Permette di accedere a tutte le piattaforme di video streaming e dona i super poteri al tuo TV. Facile da installare e da utilizzare.

e per la c . Grazie allo la e la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Permette di accedere a tutte le piattaforme di video streaming e dona i super poteri al tuo TV. Facile da installare e da utilizzare. Fire TV Stick 4K. Se hai in casa uno smart TV con schermo 4K, questa è la chiavetta multimediale da acquistare. Disponibile in offerta con un super sconto del 43% e la paghi meno di 40 euro . Supporta lo streaming in altissima definizione e senza problemi di riproduzione. Nella confezione anche il telecomando con Alexa integrato per gestire i dispositivi smart presenti in casa.

con un e la . Supporta lo streaming in altissima definizione e senza problemi di riproduzione. Nella confezione anche il telecomando con Alexa integrato per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Fire TV Stick 4K Max. Il modello più potente tra quelli disponibili oggi in offerta. Grazie allo sconto del 34% la paghi 52,99 euro e acquisti un dispositivo che rende unico il tuo smart TV. Grande potenza di elaborazione per un’apertura immediata delle applicazioni. Supporta il Wi-Fi 6E per la massima velocità con le app di streaming. La puoi pagare in 5 rate a tasso zero .

la e acquisti un dispositivo che rende unico il tuo smart TV. Grande potenza di elaborazione per un’apertura immediata delle applicazioni. Supporta il Wi-Fi 6E per la massima velocità con le app di streaming. La puoi . Echo Show 5. Offerta speciale per lo smart speaker di Amazon. Se vuoi rendere più intelligente la tua abitazione, l’ Echo Show 5 è il dispositivo da acquistare. Ti permette di gestire facilmente tutti i dispositivi smart presenti in casa e di vedere anche i video grazie allo schermo touch da 5 pollici.

è il dispositivo da acquistare. Ti permette di gestire facilmente tutti i dispositivi smart presenti in casa e di vedere anche i video grazie allo schermo touch da 5 pollici. Kindle Scribe. Sconto speciale del 27% e risparmi ben 100 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Questa speciale versione del lettore e-book di Amazon è dotata anche di una penna che lo trasforma in un taccuino digitale. Schermo da 10,2 pollici.

Smartphone

iPhone 16 Pro Max. Continua l’offerta imperdibile per la versione premium dello smartphone Apple. Grazie allo sconto del 20% risparmi quasi 300 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici, tripla fotocamera posteriore con sensori professionali e processore A18 Pro che supporta anche Apple Intelligence. Autonomia mai vista prima su un iPhone.

e lo puoi anche . Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici, tripla fotocamera posteriore con sensori professionali e processore A18 Pro che supporta anche Apple Intelligence. Autonomia mai vista prima su un iPhone. iPhone 15. Altra offerta ottima per uno smartphone Apple. L’ iPhone 15 è disponibile al minimo storico con uno sconto del 27% c he fa risparmiare più di 200 euro su quello di listino. Schermo Super Retina XD da 6,1 pollici, processore A16 Bionic, doppia fotocamera con sensore principale da 48 megapixel.

è disponibile al minimo storico con uno he fa su quello di listino. Schermo Super Retina XD da 6,1 pollici, processore A16 Bionic, doppia fotocamera con sensore principale da 48 megapixel. Galaxy S24 FE. Prezzo più basso di sempre per lo smartphone top di gamma di Samsung. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 31% e risparmi quasi 200 euro rispetto a quello consigliato (rispetto al prezzo di listino il risparmio supera i 300 euro). Schermo da 6,7 pollici, batteria con una lunga autonomia e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel.

con uno e rispetto a quello consigliato (rispetto al prezzo di listino il risparmio supera i 300 euro). Schermo da 6,7 pollici, batteria con una lunga autonomia e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Google Pixel 9a. Offerta senza precedenti per il nuovo smartphone di Google. Da oggi è disponibile su Amazon in un bundle speciale con il computer portatile Acer Chromebook 314 in regalo. Un’offerta che non devi assolutamente farti scappare: un PC con buone caratteristiche e perfetto per chi studia.

Accessori

Power Bank da 10.000 mAh. Ecco una delle offerte da non farsi scappare oggi. Su Amazon trovi questo powerbank da 10.000mAh con uno sconto fisso dell’86% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 10%. Lo paghi pochissimo ed è compatibile con qualsiasi smartphone.

Smartwatch

Amazfit GTS 2. Sconto del 45% e prezzo stracciato . Solo per oggi trovi questo orologio di Amazfit a un prezzo inferiore ai 60 euro e fai un super affare. Schermo grande e luminoso, più di 90 modalità di allenamento e un monitoraggio continuo della salute. La batteria ha una durata di circa 6-7 giorni.

e . Solo per oggi trovi questo orologio di Amazfit a un prezzo inferiore ai 60 euro e fai un super affare. Schermo grande e luminoso, più di e un monitoraggio continuo della salute. La batteria ha una durata di circa 6-7 giorni. Polar Pacer PRO. Offerta shock e prezzo mai visto prima. L’orologio professionale per gli amanti dell’attività fisica e del running è in promo con uno sconto del 37% che ti fa risparmiare 130 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Molto leggero da portare al polso e con tanti programmi di allenamento mirati per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Smart TV

Amazon Fire TV Serie Omni QLED. Torna in offerta lo smart TV prodotto da Amazon. Il modello Fire TV Serie Omni QLED con schermo da 43 pollici è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi ben 200 euro. Assicura immagini in altissima definizione con colori molto realistici. La presenza del sistema operativo Fire TV è una garanzia: puoi vedere tutte le tue serie TV preferite senza nessun problema di compatibilità. Lo puoi gestire anche con i comandi vocali grazie all’integrazione di Alexa.

Computer

MacBook Pro con chip M3 Pro. Ecco una delle migliori offerte del giorno. Il PC portatile di Apple è in promo con uno sconto del 28% che ti fa risparmiare 800 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Liquid Retina XDR da 14,2 pollici , chip M3 Pro, 18 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte. Computer ideale per il mondo del lavoro.

Elettrodomestici per casa

Condizionatore Electrolux Comfort 600. Arriva il caldo e arrivano anche le offerte per i condizionatori portatili . Oggi trovi questo modello Electrolux con una potenza di 9.000 Btu in promo con uno sconto di ben 160 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Lo puoi posizionare in ogni stanza della tua abitazione o del tuo ufficio. Fatti trovare pronto, il caldo sta arrivando.

. Oggi trovi questo con una in promo con uno . Lo puoi anche . Lo puoi posizionare in ogni stanza della tua abitazione o del tuo ufficio. Fatti trovare pronto, il caldo sta arrivando. Rowenta X-PERT 7.60. Prezzo al minimo per l’aspirapolvere Rowenta. Maneggevole e molto leggera, la puoi trasportare di stanza in stanza senza troppa fatica. Si adatta a qualsiasi pavimento e superficie. Solo per oggi è disponibile con un ottimo sconto del 33% e risparmi 70 euro . Pagamento in 5 rate a tasso zero.

e . Pagamento in 5 rate a tasso zero. Lavasciuga Candy. Prezzo in picchiata e sconto del 45% che ti fa risparmiare più di 350 euro. Occasione unica per la lavasciuga Candy con cestello da 8 chilogrammi per il bucato e di 5 chilogrammi per l’asciugatura. Si connette anche al Wi-Fi e la puoi controllare da remoto con lo smartphone. Tanti programmi utili che si adattano alle tue esigenze e proteggono i vestiti.

Elettrodomestici per la cucina

Macchina caffè De’Longhi. Cala il prezzo della macchina per il caffè De’Longhi EC201.CD.B . Da oggi è in promo con uno sconto del 37% e la paghi solamente poco più di 85 euro . Macchina per il caffè manuale con cui puoi preparare anche il cappuccino grazie al montalatte integrato. Oltre al caffè in polvere supporta anche le cialde.

. Da oggi è in promo con uno e la . Macchina per il caffè manuale con cui puoi preparare anche il cappuccino grazie al montalatte integrato. Oltre al caffè in polvere supporta anche le cialde. Impastatrice Girmi. Prezzo mini per questa impastatrice e planetaria Girmi con cestello da 8 litri. Puoi preparare veramente di tutto grazie agli accessori in confezione. Elettrodomestico per la cucina versatile e funzionale. Grazie allo sconto del 35% risparmi 70 euro sul prezzo di listino.

e Puoi preparare veramente di tutto grazie agli accessori in confezione. Elettrodomestico per la cucina versatile e funzionale. Grazie allo risparmi 70 euro sul prezzo di listino. Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry XL Surface. Prezzo speciale e sconto mai visto prima. La friggitrice ad aria Moulinex è disponibile al minimo storico e risparmi 60 euro su quello di listino. Cestello dimensione XL, perfetto per preparare cibo per 4-6 persone. Tante modalità di cottura per preparare veramente di tutto, dalla carne alla verdura.

