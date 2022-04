Come ricaricare in fretta smartphone e laptop spendendo pochissimo

Ricaricare i dispositivi elettronici portatili, come smartphone, tablet, laptop, mentre siamo in giro o in viaggio non è affatto divertente: dobbiamo fermarci e attendere che il dispositivo connesso all’alimentazione si ricarichi il più possibile, prima di ripartire. Salvo il raro caso dei viaggi in treno, infatti, ricarica non fa rima con mobilità.

Per questo è nata la ricarica veloce: per ridurre al minimo i tempi del “pit-stop" per fare il pieno di elettroni al device di turno. Se il dispositivo supporta la ricarica veloce, quindi, è possibile ricaricarlo molto più in fretta e attendere di meno, a patto però di avere a portata di mano il caricatore veloce. Perché per la ricarica veloce servono due cose: un caricatore in grado di erogare tanta potenza e un dispositivo in grado di accettarla. Se non fosse che il dispositivo è sempre con noi, mentre il caricatore quasi sempre è a casa attaccato al muro. Comprarne un altro è spesso la soluzione ideale, così anche in caso di smarrimento avremo sempre quello originale a casa, ma è un costo aggiuntivo. Ecco un modello in offerta che ci farà risparmiare moltissimo.

Caricatore USB-C 65W LDNIO: come è fatto

Il caricatore in questione è prodotto da Ldnio ed ha una potenza massima di 65W, sufficiente ad alimentare anche i laptop oltre che i moderni top di gamma con ricarica veloce, come Huawei P50 Pro (ricarica a 66W9), Xiaomi 12 (67W) e 12 Pro (120W), OnePlus 10 Pro (80W), Motorola Edge 30 Pro (68W).

Tutti questi smartphone, e molti altri, supportano la ricarica ultra rapida e offrono in confezione un alimentatore potente, che potremo lasciare a casa se avremo acquistato il caricatore USB di Ldnio da 65W. Si tratta di un modello di caricatore che punta più sulla potenza che sulla versatilità: ha solo due porte, una USB tipo A e una tipo C, ma ha tanta velocità di ricarica.

E’ buono cioè, per ricaricare i dispositivi uno alla volta: in questo modo tutta la potenza disponibile andrà a quel dispositivo, che si ricaricherà in un baleno. Il caricatore è piccolo ma non minuscolo, perché al suo interno ha un dissipatore necessario a tenere basse le temperature nonostante le alte potenze.

Caricatore USB-C 65W LDNIO: l’offerta Amazon

Il caricatore USB-C da 65W prodotto da Ldnio ha un prezzo di listino molto buono: solo 24,99 euro. Al momento, però, è in sconto di un paio di euro e, in più, è anche disponibile un coupon che taglia il prezzo addirittura del 30%. Il risultato si vede mettendo il prodotto nel carrello Amazon e scoprendo che il prezzo finale è di appena 16 euro.

Caricatore USB-C 65W LDNIO – Ricarica ultra veloce sui dispositivi compatibili