I file allegati alla posta elettronica sono uno dei sistemi più utilizzati dagli hacker per realizzare un attacco informatico. Spesso si tratta di attacchi di phishing, con messaggi di posta in cui, ad esempio, viene simulata una comunicazione da parte della propria banca con un file allegato da scaricare che, però, si rivela essere un malware. Difendersi è possibile: ecco come riconoscere un allegato di posta sospetto e prevenire un attacco informatico.

Dubitare sempre

Partiamo da una premessa importante per difendersi dagli attacchi informatici: bisogna sempre dubitare e controllare la veridicità e l’affidabilità dei messaggi ricevuti via posta elettronica. Le truffe informatiche possono essere molteplici ed è facile che un hacker tenti di simulare la comunicazione di un’azienda ritenuta affidabile o, peggio ancora, sia riuscito a infettare il dispositivo di un nostro contatto inviando una mail contenente un allegato malevolo. Diffidare da qualsiasi comunicazione è fondamentale.

Controllare l’indirizzo del mittente

La prima cosa da fare quando si riceve un messaggio di posta elettronica è controllare il mittente: solo in questo modo è possibile assicurarsi che il messaggio e, quindi, l’allegato arrivino da un mittente affidabile. L’esempio classico è quello dei tentativi di phishing legati ai servizi bancari in cui il testo della mail è una copia dettagliata delle comunicazioni inviate dalla banca ma l’indirizzo e-mail è completamente diverso. Bisogna sempre controllare quest’elemento.

Affidarsi al provider di posta elettronica

Molti provider di servizi di posta elettronica mettono a disposizione dei sistemi integrati che riescono a riconoscere e bloccare gli allegati malevoli. Un esempio è quello di Libero Mail che integra per i suoi utenti una serie di servizi antispam, antivirus e antiphising in modo da offrire una protezione multi-livello, andando a identificare i tentativi di attacco informatico tramite posta elettronica. Affidarsi ai sistemi di sicurezza messi a disposizione dal proprio provider di posta è essenziale per poter gestire in sicurezza la corrispondenza elettronica.

Utilizzare un software antivirus

C’è un altro modo, molto affidabile, per riconoscere un allegato di posta sospetto. Affidarsi a un software di sicurezza, con protezione antivirus, antimalware e antiphishing, permette di mettere al sicuro il proprio dispositivo, andando anche ad analizzare la posta elettronica in arrivo e, quindi, i file allegati ricevuti tramite mail.

Un software di questo tipo è in grado di analizzare nel dettaglio il file ricevuto in allegato, bloccandolo nel caso in cui questo risulti essere malevolo. Alcuni antivirus consentono all’utente di scaricare il file allegato, tenendolo in “quarantena” prima che l’analisi sulla sua affidabilità sia completata. In questo modo, un eventuale malware non avrà modo di colpire il dispositivo.