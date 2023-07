Come rispondere ai messaggi WhatsApp senza apparire online

Fonte foto: Pe3k / Shutterstock.com

L’arrivo delle doppie spunte blu su WhatsApp ha rotto diverse amicizie e fatto litigare migliaia di persone. L’avviso di lettura dei messaggi inviati è una funzionalità molto utile, ma che permette di capire quando una persona è online e cosa sta facendo in quel momento.

L’applicazione di messaggistica istantanea è corsa ai ripari dando la possibilità agli utenti di disattivare la funzionalità e di non mostrare il proprio stato (online, ultimo accesso). In questo modo non viene mostrata la doppia spunta blu, ma allo stesso tempo non si potrà sapere se le altre persone hanno letto i nostri messaggi. Un do ut des necessario. Soprattutto l’informazione sull’ultimo accesso è una delle più controllate dagli utenti per sapere se una persona è online. Basta entrare un attimo per rispondere a un messaggio, che immediatamente WhatsApp aggiorna l’orario dell’ultimo accesso. Con un semplice trucco, però, è possibile rispondere ai messaggi ricevuti senza mostrare di essere online. Ecco come fare

Come rispondere ai messaggi WhatsApp dalla schermata di blocco

Lo staff di WhatsApp è sempre al lavoro per implementare nuove funzionalità. Una delle ultime permette di rispondere ai messaggi ricevuti direttamente dalla schermata di blocco dell’applicazione. Per farlo però è necessario avere una delle ultime versione del proprio sistema operativo mobile (sia Android sia iOS). Per rispondere ai messaggi WhatsApp senza apparire online lo si dovrà fare direttamente dalla notifica. Con la nuova funzione, oltre alla notifica del messaggio, c’è anche un tasto con scritto “Rispondi”. Premendolo si aprirà uno spazio che permette di scrivere un messaggio di risposta. Utilizzando questa funzione, il proprio stato su WhatsApp non verrà aggiornato e il nostro amico “spione” non saprà il nostro ultimo orario di accesso. Per utilizzare al meglio la funzionalità, sarà necessario che il blocca schermo non sia attivo.