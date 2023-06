WhatsApp, come disattivare la doppia spunta blu

La doppia spunta blu è il sistema utilizzato da WhatsApp per offrire agli utenti la conferma di lettura dei messaggi inviati. Si tratta di un elemento centrale dell’applicazione, introdotto da diversi anni e ripreso anche da altre app di messaggistica per la sua immediatezza. Spesso, però, questa funzione può creare problemi, soprattutto quando si vuole leggere un messaggio WhatsApp di nascosto.

Per gli utenti c’è la possibilità di disattivare la doppia spunta blu di WhatsApp, rinunciando, però, alla conferma di lettura anche per i propri messaggi all’interno delle conversazioni. La disattivazione, invece, non vale per i gruppi per cui la doppia spunta blu resta sempre attiva (come conferma di lettura di un messaggio da parte di tutti i partecipanti.

Come disattivare la doppia spunta blu di WhatsApp

Gli utenti WhatsApp hanno la possibilità di disattivare la doppia spunta blu, rinunciando alla funzione di conferma di lettura. Eliminare la doppia spunta blu, infatti, significa che sia i messaggi inviati che quelli ricevuti non potranno contare sulla conferma di lettura. In questo caso, sarà necessario utilizzare altri metodi per scoprire quando un messaggio WhatsApp viene letto. La disattivazione, invece, non è possibile nei gruppi.

Ecco come fare per disattivare le spunte blu in WhatsApp:

su Android

Per disattivare la doppia spunta blu in WhatsApp per Android è sufficiente aprire l’app e premere sui tre puntini in alto a destra, scegliendo poi la voce Impostazioni dal nuovo riquadro. Qui bisogna andare in Privacy e poi disattivare l’opzione Conferme di lettura per eliminare la doppia spunta dalle conversazioni. Seguendo la procedura inversa, naturalmente, sarà possibile riattivare questa funzione.

su iPhone

Anche su WhatsApp per iOS è facilissimo disattivare la doppia spunta blu. Per completare questa procedura è sufficiente andare aprire WhatsApp con il proprio iPhone e poi scegliere Impostazioni > Privacy. Qui basterà disattivare l’opzione Conferma di lettura per eliminare la doppia spunta blu. Come per Android, in qualsiasi momento è possibile riattivare la funzionalità dell’app.

su PC

Per togliere la doppia spunta blu dall’app di WhatsApp per PC Windows o macOS o anche da WhatsApp Web, la versione dell’applicazione utilizzabile via browser, è sufficiente disattivare l’opzione sul proprio smartphone, come indicato nei paragrafi precedenti. L’app desktop di WhatsApp, per quanto riguarda le impostazioni di privacy, “segue” le impostazioni stabilite dall’app utilizzata sullo smartphone abbinato.

Come leggere i messaggi WhatsApp di nascosto

Se non volete disattivare le doppie spunte blu di WhatsApp, esistono alcuni trucchi per leggere i messaggi WhatsApp senza che i propri amici lo sappiano. Si tratta di piccoli accorgimenti che consentono di leggere un messaggio WhatsApp senza farlo sapere al mittente.

Uno dei sistemi per vedere di nascosto i messaggi WhatsApp è rappresentato dall’utilizzo della modalità aereo che andrà attivata dopo aver ricevuto il messaggio da leggero. Una volta attivata questa modalità, basterà attendere qualche secondo e accedere all’app per leggere il messaggio senza far scattare la doppia spunta blu.

Da notare che è anche possibile leggere un messaggio di nascosto tramite l’anteprima visualizzata nel centro delle notifiche del proprio smartphone. Nella maggior parte dei casi (se le notifiche sono attivate sul proprio dispositivo), questo sistema permette di sbirciare il contenuto del messaggio senza dover aprire l’app e, quindi, senza far sapere al mittente di aver letto il suo messaggio.