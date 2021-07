Come sarà Honor Magic 3 e quando arriva

Honor è tornata, e questa è già una notizia. Dopo la separazione obbligata dal ban USA da Huawei, azienda che l’aveva creata per offrire ai clienti un’alternativa dal rapporto qualità prezzo più elevato, la società passata di mano ad inizio anno è finalmente pronta a tornare a dar battaglia sulle fasce più alte del mercato.

Lo farà con Honor Magic 3, sul quale sono arrivate delle indiscrezioni nelle ultime ore. Rumor che includono anche delle immagini sugli aspetti peculiari del dispositivo; immagini non chiarissime – bisogna dirlo – ma se è vero che a caval donato non si guarda in bocca allora accogliamo con piacere la possibilità di farci un’idea quantomeno di una delle sezioni, quella posteriore, che negli ultimi anni – a causa di prodotti che frontalmente, con le superfici “tutto display", sembrano un po’ tutte uguali – ha finito per dare carattere all’intero dispositivo. E poi ci sono alcuni dettagli sulle caratteristiche tecniche di Honor Magic 3 che nel complesso dovrebbero essere particolarmente interessanti.

Honor Magic 3, come sarà

Il leaker Ben Geskin ha fatto sapere che in base alle informazioni in suo possesso Honor Magic 3 dovrebbe fare affidamento su un display molto ampio con diagonale da 6,76 pollici e tecnologia OLED, con una risoluzione davvero atipica: 1.344 x 2.772 pixel, una via di mezzo tra il 2K (o 1440p) ed il Full HD (1080p). Si dice comunque che la superficie attiva sarà interrotta da un foro che conterrà due fotocamere frontali, e chissà che una delle due non sia una ultra grandangolare utile ad accogliere i selfie con i gruppi di amici più numerosi.

Honor Magic 3 dovrebbe essere inoltre uno dei primi smartphone Android ad integrare l’ultimo ritrovato di Qualcomm, il chip top di gamma Snapdragon 888 Plus presentato di recente e non ancora visto a bordo di uno smartphone. Se dovessero esserci due varianti di Honor Magic 3 come si dice – e probabilmente una avrebbe il suffisso Pro – quella “base" avrebbe una ricarica rapida a 66 watt di picco mentre quella meglio equipaggiata arriverebbe con la ricarica rapida cablata a 100 watt e quella wireless a ben 50 watt.

Dai rendering distribuiti su Twitter da Ben Geskin si può vedere la risoluzione della fotocamera principale stampigliata sul retro di Honor Magic 3, di fianco i tre sensori posti in verticale: se l’immagine dovesse essere accurata, lo smartphone cinese avrà una fotocamera principale da 48 megapixel con sensore da 1/1,5 pollici, quindi abbastanza grande ed in grado di far filtrare un buon quantitativo di luce, e supporterebbe lo zoom 100x, presumibilmente raggiunto grazie ad un teleobiettivo molto performante ed uno zoom digitale.

Honor Magic 3, quando arriva

Honor Magic 3 arriverà il prossimo 12 agosto, la data è stata ufficializzata di recente dalla stessa azienda fondata da Huawei. L’azienda ha già fatto filtrare un paio di quelle che nel settore vengono definite immagini teaser – si possono intendere come delle piccole anteprime di alcuni dettagli dello smartphone – e nell’invito inviato da Honor si fa riferimento ad una “series“, confermando di fatto che arriveranno almeno due versioni dello stesso prodotto. Ancora nessuna informazione sui prezzi.