Come sarà il chip dei Google Pixel 9

Spuntano in rete nuove indiscrezioni sui Tensor 4, i chip che andranno ad alimentare i nuovi Google Pixel 9 e Google Pixel 9 in uscita nella seconda metà del 2024

Mancano ancora diversi mesi prima della presentazione ufficiale dei nuovi Google Pixel 9 e Google Pixel 9 Pro ma dalla Corea del Sud è stata condivisa un’indiscrezione importante sul Google Tensor G4, il processore che alimenterà i prossimi smartphone del colosso di Mountain View.

Al momento, stando a questi rumor, la produzione del chip è stata affidata di nuovo a Samsung ma in futuro le cose potrebbero cambiare e, secondo diversi leaker, Big G potrebbe passare la produzione a TSMC già dal 2025.

Cosa sappiamo del Tensor G4

Da quanto si apprende dalle voci sul web, il Tensor G4 sarà realizzato tramite un nuovo processo produttivo a 4 nm.

Le indiscrezioni fanno riferimento a un processo FOWLP (Fan-Out Wafer Level Packaging) di nuova generazione, sviluppato appositamente per garantire al chip consumi estremamente ridotti e una migliore gestione delle temperature.

Anche il precedente Tensor G3, già visto a bordo degli attuali Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro, viene realizzato con processo produttivo a 4 nm, ma questa nuova tecnologia dovrebbe rappresentare l’evoluzione diretta del precedente sistema, garantendo di fatto una maggiore efficienza. Chiaramente, non sono ancora disponibili dati certi, ma già si parla di un miglioramento piuttosto evidente rispetto al passato.

Per questo motivo, secondo gli addetti ai lavori, i futuri Google Pixel 9 e Google Pixel 9 Pro rappresenteranno una specie di “upgrade” dei precedenti modelli, migliorando ulteriormente la dissipazione di calore e riducendo i consumi, ma senza stravolgere completamente il processore e le sue specifiche tecniche.

Il futuro dei Google Pixel

Stando a quanto detto fino a questo momento, per i futuri Pixel 9 si parla di “miglioramenti importanti”, ma quasi certamente non ci sarà un cambiamento radicale in termini di performance, con Google che potrebbe concentrarsi più sul design che su altro.

Secondo le indiscrezioni sul web, infatti, il prossimi device di Big G segneranno un punto di svolta rispetto al passato, con un restyling generale che dovrebbe interessare soprattutto i bordi e la banda posteriore che contiene le fotocamere.

Il vero punto di svolta in materia di hardware, dunque, potrebbe arrivare solo nel 2025 quando Google abbandonerà Samsung per affidare la produzione dei componenti a TSMC.

Per allora probabilmente, arriveranno sul mercato dei nuovi chip Tensor che realmente potrebbero cambiare completamente le carte in tavola e garantire ai futuri Pixel prestazioni e funzionalità di altissimo livello.

Al momento, comunque, è presto per fare previsioni a lungo termine e per adesso non resta che aspettare la seconda metà del 2024 (probabilmente a ottobre) quando il colosso di Mountain View presenterà i prossimi Google Pixel 9 e Google Pixel 9 Pro.