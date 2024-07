Nuovi smartphone Google Pixel 9: ecco il design dei primi modelli

Google ha iniziato a svelare il design dei suoi nuovi smartphone Pixel 9, cominciando dal Pixel 9 Pro e dal Pixel 9 Pro Fold, e si attende il 13 agosto per il lancio in USA

Fonte foto: Google

Con poco meno di un mese di anticipo sulla presentazione ufficiale, Google ha finalmente svelato il design di due dei quattro modelli che comporranno la sua nuova gamma di smartphone: Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro Fold.

L’intera gamma è composta dai modelli Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9 Pro XL e Google Pixel 9 Pro Fold, ed è probabile che entro la fine del weekend li vedremo tutti. Non ci sono grosse novità nel design dei nuovi Pixel, tanto è vero che Google punta subito sulle funzioni con lo slogan: "Un telefono costruito per l’era di Gemini". Cioè dell’AI.

Tutti i nuovi Pixel verranno presentati da Google il 13 agosto 2024, durante un evento dedicato che inizierà alle ore 19:00 italiane.

Google Pixel 9 Pro: come è fatto

Il design del Google Pixel 9 Pro è stato ufficializzato tramite tutti i social di Big G, con un video in cui si mostra una possibile richiesta fatta dall’utente a Gemini Advanced che, molto probabilmente, verrà offerto gratis per un anno a chi compra il Pixel 9 Pro.

La richiesta consiste nello scrivere una lettera di separazione, perché abbiamo trovato qualcosa di meglio, che sembra magica e non è la solita vecchia cosa. La lettera deve iniziare con "Caro vecchio telefono".

A questo punto il telefono ruota su sé stesso e mostra la sua parte posteriore, in particolare il blocco delle 3 fotocamere posizionate orizzontalmente in un bumper che sembra abbastanza spesso, ma che è posizionato centralmente (il telefono, quindi, non si sbilancerà quando è posato su un tavolo).

Google Pixel 9 Pro Fold: come è fatto

Google Pixel 9 Pro Fold è stato mostrato con un altro video, sulla falsa riga del primo, con un altra richiesta a Gemini di scrivere una lettera di addio al vecchio smartphone quasi identica alla prima.

In questo caso, però, si accenna al fatto che il nuovo telefono si apre in nuovi modi. A questo punto, prima di girarsi, il telefono si apre mostrando lo schermo interno. Poi si chiude e mostra la parte posteriore con le fotocamere.

Con Pixel 9 Pro Fold, inoltre, le differenze rispetto al passato sono maggiori: il blocco delle fotocamere diventa quadrato e posizionato lateralmente.

In arrivo Google Tensor G4

Tutti i nuovi smartphone Google Pixel 9 saranno basati sul nuovo SoC Google Tensor G4. Questo chip sarà prodotto nuovamente da Samsung (per il futuro Tensor G5 si parla, invece, di TSMC).

Sulla piattaforma di benchmark online GeekBench sono apparsi già dei test che sembrano essere di Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL ed entrambi sono dotati del Tensor G4 con core Prime da 3,1 GHz, 3 core Big da 2,6 GHz e 4 core Little da 1,95 GHz.

Non si tratta di frequenze stratosferiche, ma non c’è da stupirsi: i processori made in Google non puntano mai alla potenza bruta, ma all’elaborazione efficiente di funzioni evolute, come quelle basate sull’AI.

Sarà interessante, per questo, scoprire la potenza reale della NPU del Tensor G4, cioè della sua Neural Processing Unit dedicata agli algoritmi AI. Sarà questo il componente del chip che dovrebbe permettere le nuove "magiche" funzioni promesse da Google.