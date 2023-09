Come sarà la trama di Gen V

Fonte foto: Prime Video

Diabolica, violenta, sfacciata. A giudicare dal trailer diffuso in questi giorni, Gen V non tradirà affatto lo spirito della serie di cui è spin-off, ovvero The Boys. Ambientata nello stesso universo animato da loschi interessi e popolato da non sempre onesti supereroi, Gen V arriva su Prime Video a fine mese con i primi tre episodi. E a quanto pare i fan di The Boys non potranno (né vorranno, ci si auspica) fare a meno di seguirla: alcuni avvenimenti dello spin-off saranno infatti importanti per comprendere la trama di The Boys 4, la cui data di uscita su Prime Video non è ancora nota.

Di cosa parla Gen V

Come noto, Gen V ha per protagonisti alcuni studenti e studentesse della Godolkin University, un college estremamente competitivo riservato ai supereroi in cui gli iscritti ambiscono a entrare a far parte dei Sette, o quanto meno a diventare supereroi riconosciuti e famosi (e possibilmente con sponsorizzazioni lucrative).

Al di là alla classica vita da college – le amicizie, le feste, i voti, le lotte intestine per la popolarità – qualcosa di più oscuro sta però accadendo nella scuola. Se ne accorge un gruppo di giovani studenti dai poteri soprannaturali che a quel punto si troveranno di fronte a una prova decisiva. Sceglieranno di diventare gli eroi o i cattivi delle loro storie?

Il cast della serie Gen V include Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi.

Il legame tra Gen V e The Boys 4

Come accennato, tra Gen V e The Boys ci saranno legami espliciti. Prima di tutto nel cast dello spin-off ci sono anche Jessie T. Usher (ovvero A-Train), Colby Minifie (che è Ashley Barrett), Claudia Doumit (che interpreta Victoria Neuman, la deputata segretamente dotata di poteri), P.J. Byrne (alias Adam) e altri attori già noti per i loro ruoli in The Boys.

Ma non solo: la trama di Gen V includerà anche alcuni elementi utili a capire la quarta stagione di The Boys. Proprio l’attrice Claudia Doumit, in un’intervista rilasciata prima dello sciopero attualmente in corso a Hollywood, aveva detto: «È stato fantastico girare Gen V perché apre la strada a un sacco di cose che accadranno nella stagione 4 di The Boys. Gen V pone molte delle basi su cui sarà costruita la quarta stagione di The Boys. Perciò guardatela, perché vi darà molte informazioni».

Un’ulteriore conferma di ciò è arrivata dal responsabile dei contenuti televisivi di Amazon Studios, Vernon Sanders. Ribadendo che Gen V resta comunque una serie che "vive da sola", ha aggiunto: «Nel corso della stagione ci sono sicuramente alcuni crossover e Gen V mostra molto bene parte della direzione in cui stiamo andando nella stagione 4 di The Boys. Non vedo l’ora che i fan lo vedano».

Gen V in streaming

La serie Original Gen V debutterà in esclusiva su Prime Video venerdì 29 settembre 2023 con i primi tre episodi, seguiti da nuovi episodi ogni settimana fino al finale di stagione di venerdì 3 novembre.