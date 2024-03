Samsung si prepara ad aggiornare la sua gamma di smartwatch con il lancio dei nuovi Samsung Galaxy Watch7, in arrivo, con tante novità, in estate

Fonte foto: Samsung

L’aggiornamento annuale della gamma Galaxy Watch di Samsung è sempre più vicino. Dopo il lancio della nuova smartband, Galaxy Fit 3, la casa coreana ha accelerato lo sviluppo dei nuovi Galaxy Watch7 che debutteranno nel corso della prossima estate, probabilmente nel mese di luglio, stando ad alcuni rumor delle scorse settimane. Quest’anno, la gamma di smartwatch di Samsung avrà diverse novità rispetto ai precedenti Galaxy Watch6 (in foto).

Samsung Galaxy Watch7: 3 varianti in arrivo

Samsung ha in programma il lancio di tre varianti della famiglia Galaxy Watch7 che si differenzieranno per dimensioni e funzionalità. Al momento, non è ancora chiaro quale sarà la denominazione utilizzata (potrebbe ritornare un modello “Pro” ad esempio).

Ogni variante sarà, a sua volta, proposta in due versioni (una con connettività Bluetooth e una con connettività cellulare). Sono già noti i numeri di modello definiti da Samsung (SM-L300 e SM-L305 per la prima variante, SM-L310 e SM-L315 per la seconda e SM-L700 e SM-L705 per il modello top di gamma).

Ci dovrebbe essere, inoltre, anche un incremento della memoria interna, con la possibilità per gli utenti di sfruttare 32 GB di spazio d’archiviazione, il doppio rispetto a quanto disponibile sui Galaxy Watch6. Come ogni anno, è possibile ipotizzare l’arrivo di svariate colorazioni che consentiranno agli utenti di scegliere lo smartwatch più adatto alle proprie necessità, considerando l’estetica, le dimensioni e il peso oltre che le funzionalità incluse.

Nuovo chip per gli smartwatch di Samsung

I nuovi Galaxy Watch7 saranno un’evoluzione diretta della generazione precedente ma potranno sfruttare diverse novità, sia dal punto di vista hardware che per quanto riguarda il software. Per il momento, le informazioni sono poche ma anticipano la volontà di Samsung di aggiornare in modo significativo gli smartwatch. Secondo indiscrezioni passate, ancora da confermare, i nuovi Galaxy Watch7 avranno a disposizione un nuovo chip (che potrebbe chiamarsi Exynos W940) realizzato con processo produttivo a 3 nm.

Questo chip, che dovrebbe raggiungere una frequenza massima di 1,4 GHz, sarà realizzato direttamente nelle fonderie di Samsung e garantirà un sostanziale incremento delle prestazioni e dell’efficienza rispetto all’Exynos W930 dei Galaxy Watch6, realizzato con processo produttivo a 5 nm. Si tratterà, quindi, di un vero e proprio salto generazionale che potrebbe garantire una riduzione dei consumi del 50%, con un sostanziale incremento dell’autonomia rispetto ai Watch6.

Per quanto riguarda il comparto software, invece, i nuovi Galaxy Watch7 avranno a disposizione una versione aggiornata di Wear OS che sarà arricchita da una nuova evoluzione della One UI Watch. Al momento, però, le informazioni sulle novità software del nuovo smartwatch di Samsung sono ancora limitate. Il debutto dei nuovi Galaxy Watch7 è atteso, come anticipato, per la prossima estate, probabilmente a luglio. La gamma dovrebbe avere un posizionamento commerciale in linea con la generazione precedente e, quindi, un prezzo di partenza superiore ai 300 euro per il modello base.