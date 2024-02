Fonte foto: Samsung

Dopo circa quattro anni dal lancio della generazione precedente e diverse indiscrezioni apparse online nelle ultime settimane, Samsung ha ufficializzato il debutto della nuova smartband Samsung Galaxy Fit 3 che andrà ad affiancarsi agli smartwatch della gamma Galaxy Watch, andando ad arricchire l’offerta della casa coreana per il segmento dei wearable. Si tratta di un prodotto interessante che, pur con qualche compromesso rispetto agli smartwatch di categoria superiore, garantirà tante funzionalità e una completa sincronizzazione con lo smartphone.

Samsung Galaxy Fit 3: caratteristiche tecniche

La nuova Samsung Galaxy Fit 3 è una smartband dotata di un display AMOLED da 1,6 pollici, più grande di circa il 45% rispetto al di display del modello precedente (Galaxy Fit 2) che si fermava a 1,1 pollici. Il pannello ha risoluzione di 256×402 pixel. Il dispositivo di Samsung è in grado di sincronizzare le notifiche, gestire la riproduzione dei file multimediali oltre che di rispondere e terminare le chiamate. È possibile anche utilizzare delle risposte preimpostate per rispondere ai messaggi in arrivo sullo smartphone.

Tra le specifiche troviamo anche la certificazione IP68 oltre a un’impermeabilità fino a 5 ATM. La scocca è in alluminio e il peso complessivo è di 18,5 grammi. La nuova Galaxy Fit 3 potrà essere utilizzata per tenere traccia dell’allenamento, con oltre 100 tipologie di esercizi riconosciuti. Tra le funzionalità troviamo anche la misurazione dei livelli di stress, della qualità del sonno e il sistema di rilevamento di caduta e SOS di emergenza (attivabile premendo cinque volte il tasto laterale).

Con la smartband è possibile controllare da remoto la fotocamera dello smartphone Galaxy (è necessario avere un dispositivo con One UI 6.0 o versioni successive). Il collegamento Bluetooth con lo smartphone, inoltre, consente anche di sincronizzare la modalità Non Disturbare e la modalità Sonno oltre che di rilevare la posizione dello smartphone nelle vicinanze, tramite la funzione Trova il mio telefono. Non c’è il GPS. Secondo i dati forniti da Samsung, con una sola carica della batteria, la nuova Galaxy Fit3 è in grado di garantire fino a 13 giorni di utilizzo.

Il nuovo dispositivo di casa Samsung arriverà sul mercato con tre diverse colorazioni: grigio, argento e oro rosa.

Samsung Galaxy Fit 3: prezzo e disponibilità

Per il momento, Samsung non ha ancora annunciato prezzo e disponibilità della nuova Samsung Galaxy Fit 3. Si tratta, però, di una questione di giorni. Già la prossima settimana, a margine del Mobile World Congress 2024, infatti, Samsung potrebbe fornire nuovi dettagli sul lancio della sua nuova smartband. Nel comunicato pubblicato dal sito coreano di Samsung è confermato il debutto in Europa.

Per quanto riguarda il prezzo europeo, invece, siamo ancora nel campo delle ipotesi. La nuova smartband è comparsa sullo store di Amazon degli Emirati Arabi con un prezzo di 199 Dirham, pari a circa 50 euro. Considerando la tassazione ridotta negli Emirati, però, è facile ipotizzare un prezzo europeo superiore (di almeno 10-20 euro).