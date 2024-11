Come scaldare la pizza con una PlayStation 5

Fonte foto: Pizza Hut

Per garantire una resa grafica ottimale, la PlayStation 5 può raggiungere temperature elevate ma, sfruttando un sistema di dissipazione del calore molto complesso, riesce a evitare il surriscaldamento. Il sistema in questione genera un flusso di aria calda dalla console verso l’esterno. Al netto di un livello di rumorosità abbastanza elevato prodotto dalle ventole, questo sistema funziona bene.

Con un’idea geniale (e una mossa di marketing che richiama operazioni simili condotte in passato), Pizza Hut ha realizzato un accessorio da abbinare alla console di Sony chiamato PIZZAWRMR. Si tratta di un dispositivo che, collegato alla console, è in grado di sfruttare l’aria calda prodotta dal sistema di dissipazione per scaldare la pizza durante le sessioni di gioco.

Tutti i videogiocatori possono realizzare PIZZAWRMR: l’azienda, infatti, mette a disposizione gratuitamente un progetto per la stampa 3D dell’accessorio. La realizzazione è semplice e basta avere una stampante 3D con un’area di stampa di almeno 38 x 38 centimetri per poter realizzarlo come unico pezzo. Una volta stampato l’accessorio, basta posizionare la console nel modo corretto per poterne sfruttare le caratteristiche.

Come funziona PIZZAWRMR

PIZZAWRMR ha un design chiaramente ispirato al tradizionale tetto rosso dei ristoranti Pizza Hut. Per utilizzarlo, è necessario posizionare in orizzontale la console. A questo punto, è possibile installare l’accessorio sulla parte superiore della console. La struttura è simile a quella di un classico cartone della pizza, con un coperchio che si apre e un vassoio dedicato dove posizionare le fette di pizza da tenere in caldo.

PIZZAWRMR è stato realizzato su misura per la PlayStation 5 e potrebbe, quindi, non adattarsi alla nuova versione Pro appena uscita (non escludiamo il lancio di una versione dedicata da parte di Pizza Hut in futuro). L’accessorio, una volta posizionato correttamente, è in grado di sfruttare l’aria calda emessa dalla console, quando collocata in orizzontale. Nel vano dove poggiare le pizze è necessario, come consigliato anche da Pizza Hut, utilizzare un vassoio di alluminio, per proteggere la console ed evitare che la pizza entri in contatto con la plastica.

Come ottenere PIZZAWRMR

Come sottolineato in apertura, PIZZAWRMR può essere utilizzato, facilmente, da tutti i possessori di una PlayStation 5. È sufficiente poter utilizzare una stampante 3D con un’area di stampa di almeno 38 x 38 cm. Tramite il sito ufficiale (pizzahutpizzawarmer.ca), infatti, è possibile scaricare il progetto per la stampa 3D, premendo sul tasto Download the 3D Print. A questo punto è sufficiente completare la stampa del progetto e poi installare l’accessorio sulla console, seguendo le istruzioni riportare sul sito citato in precedenza.