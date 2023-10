Come scoprire chi si nasconde dietro a un numero sconosciuto o privato

Dietro i call center, nella classifica delle persone più odiate mentre si è a telefono, ci sono loro: i numeri privati e sconosciuti. Solitamente dietro ai numeri privati si nascondono persone che stanno cercando di promuovere un qualche nuovo prodotto o un nuovo servizio a pagamento e sperano che qualcuno ci caschi.

Molto spesso però, i numeri privati e sconosciuti sono utilizzati dalle persone per fare degli scherzi o per intimorire qualcuno. In casi come questi è necessario avvertire immediatamente le forze dell’ordine e sporgere una denuncia contro ignoti in modo da poter risalire al proprietario del numero telefonico.

Scoprire chi si nasconde dietro un numero sconosciuto oppure un numero privato è possibile. Per gli utenti che devono fare i conti con queste scocciature, infatti, esistono servizi e app apposite per poter risalire all’identità di chiama con l’anonimo o al proprietario di un numero non presente in rubrica. C’è anche la possibilità di scoprire a quale operatore appartiene un numero.

Come scoprire un numero sconosciuto

Quando si riceve una chiamata da un numero sconosciuto (il numero è, quindi, visualizzabile ma non è salvato nella rubrica del telefono) ci sono alcune opzioni a cui fare riferimento per scoprire chi si nasconde dietro tale numero.

Per prima cosa, è possibile cercare online il numero (conviene utilizzare Google). In questo modo, ad esempio, è possibile verificare subito se il numero appartiene a un’azienda o a una qualsiasi persona che ha reso pubblico il suo numero.

C’è poi la possibilità di affidarsi a database online per identificare il numero sconosciuto. Le opzioni da considerare sono Chi sta chiamando? (chistachiamando.it), Truecaller (truecaller.com) e Tellows (tellows.it). Questi siti web sono accessibili anche via app.

Il funzionamento è semplice: tramite un motore di ricerca interno, infatti, è possibile cercare il numero da cui si è ricevuta la chiamata per verificare se ci sono informazioni in merito alla sua identità. Basteranno pochi secondi per completare questa verifica.

Fonte foto: truecaller

Come scoprire un numero privato

Le cose si complicano quando si riceve una chiamata da un numero privato e non c’è la possibilità di provare a risalire all’autore della telefonata. Si tratta di un problema frequente: chiamare nascondendo il numero è semplice e tutti possono fare una chiamata in anonimo.

In questo caso, la soluzione migliore è affidarsi a Whooming, un servizio, disponibile via app, che permette di svelare il numero di chi chiama con l’anonimo. Il servizio è disponibile gratuitamente, ma con funzioni limitate, oppure a pagamento per accedere a tutte le risosrse disponibili.

Utilizzare Whooming è semplice: basta scaricare l’app e registrarsi al servizio. A questo punto bisogna inserire il proprio numero di telefono e impostare la deviazione della chiamata, seguendo la procedura guidata (è necessario inserire il proprio numero di cellulare). La pagina iniziale da cui partir è la seguente:

Completata la configurazione guidata, una volta che si ricevono chiamate da un numero privato sul proprio numero di cellulare basterà rifiutare la chiamata invece che rispondere. Dalla sezione Registro Chiamate di Whooming sarà possibile verificare il numero da cui è stata ricevuta la telefonata.

A questo punto, è possibile utilizzare i metodi visti nel paragrafo precedente per risalire all’identità di chi ha effettuato la chiamata. La deviazione della chiamata, necessaria per sfruttare il servizio, può essere disattivata in qualsiasi momento, digitando il codice ##002# nel tastierino numerico dell’app Telefono.