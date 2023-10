Come scoprire a quale operatore appartiene un numero di cellulare

Fonte foto: GaudiLab / Shutterstock

Fino a qualche anno fa era più semplice conoscere a quale operatore telefonico apparteneva un numero di telefono: bastava sapere il prefisso e il gioco era fatto. Ora non è più così. Grazie alla portabilità, è possibile cambiare operatore telefonico e mantenere il proprio numero di telefono.

In questo modo riconoscere l’operatore tramite il prefisso è praticamente impossibile. Ci sono, però, dei metodi efficaci per capire a quale operatore appartiene un numero di cellulare che tutti gli utenti possono sfruttare, in modo gratuito.

Vediamo, quindi, come scoprire qual è l’operatore che gestisce un determinato numero di cellulare.

WINDTRE: come capire l’operatore di un numero

Anche per WINDTRE è possibile utilizzare il codice 456. In questo caso, però, funziona solo il servizio tramite chiamata. Di conseguenza, bisogna anteporre 456 al numero da chiamare (ad esempio 4563331234567) per scoprire a chi appartiene un numero di cellulare se si è clienti di WINDTRE. Non è possibile usare il servizio via SMS.

Come sapere l’operatore di un numero cellulare con TIM

Per i clienti TIM è possibile scoprire l’operatore di un numero di cellulare con il servizio 456. Basta anteporre questo codice al numero di cellulare di cui si vuole sapere l’operatore e avviare la chiamata (ad esempio 4563331234567). In alternativa, è possibile utilizzare il servizio SMS, inviando un messaggio di testo al 456 con la scritta Info numero di telefono (ad esempio Info 3331234567).

Come scoprire a quale operatore appartiene un numero con Iliad

I clienti Iliad possono utilizzare il codice 456 per sapere a chi appartiene un numero di cellulare. La procedura è la stessa vista in precedenza. Bisogna effettuare una chiamata al numero di cui si vuole sapere l’operatore, anteponendo il 456. Ad esempio, per scoprire a chi appartiene il 3331234567 basta chiamare al 4563331234567. I clienti dell’operatore possono utilizzare anche alcuni codici segreti Iliad per accedere a servizi aggiuntivi.

Come sapere l’operatore di un numero cellulare con Vodafone

I clienti Vodafone hanno due possibilità per scoprire a quale operatore appartiene un numero di telefono. Possono anteporre al numero il codice 456 e aspettare il responso della voce registrata, o chiamare il 4563 e seguire le indicazioni del servizio. È possibile sapere di quale operatore è il numero di cellulare inviando anche un SMS al 4563, scrivendo nel testo del messaggio solamente il numero di telefono da chiamare.

Sapere a chi appartiene un numero con PosteMobile

Con PosteMobile, principale operatore virtuale in Italia, è possibile utilizzare il 456 per accedere al servizio Sai chi chiami che consente, però, solo di sapere se un numero è PosteMobile. Il funzionamento è il solito: per sapere se 3331234567 è un numero PosteMobile bisogna chiamare al 4563331234567. In caso di addebiti “strani” e non richiesti, PosteMobile permette di disattivare i servizi a pagamento sulla propria SIM in modo molto semplice: basta chiamare a un numero dedicato.

Come sapere l’operatore di un numero cellulare con Fastweb

Con Fastweb è possibile sapere se un numero è gestito da questo operatore. Per farlo bisogna chiamare al numero 4563 e seguire le istruzioni della voce guida. La procedura è rapida e permette di capire se un determinato numero utilizza la rete Fastweb.

Come scoprire l’operatore di un numero cellulare con ho. Mobile

ho. Mobile permette di verificare se un numero di cellulare è un numero ho. oppure no. Per farlo basta chiamare al 421112 e seguire le indicazioni. Arrivati al momento della verifica bisogna inserire il numero da verificare e poi il # per avviare la verifica.

Quali app usare per sapere di che operatore è un numero

Per scoprire a quale operatore appartiene un numero di cellulare è possibile utilizzare l’app Truecaller, disponibile sia su Android che su iPhone, previa registrazione. L’app offre svariate funzionalità e può tornare utile in vari contesti di utilizzo. Per quanto riguarda la verifica del numero di cellulare, l’app effettua un controllo sulle prime tre cifre, per risalire all’operatore autorizzato a vendere SIM con quel prefisso. La verifica è valida, quindi, solo se il numero da verificare non è mai stato al centro di un’operazione di portabilità del numero.

Siti per scoprire a che operatore appartiene un cellulare

Tra i siti da usare per sapere a chi appartiene un numero di cellulare c’è Tellows, disponibile all’indirizzo tellows.it oltre che tramite un’app dedicata. Dalla pagina del sito web è possibile inserire il numero di cellulare da ricercare e premere sul tasto cerca per ottenere tutte le informazioni disponibili su questo numero.