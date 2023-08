Come nascondere numero di cellulare

Fonte foto: Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

Nascondere il numero di cellulare in chiamata è possibile. Ci sono vari strumenti che consentono di telefonare dal proprio cellulare in anonimo e senza far apparire il proprio numero. Si tratta di un sistema completamente gratuito e che, quindi, non comporta costi aggiuntivi oltre a quelli stabiliti dal proprio operatore per la telefonata.

Chiamare senza mostrare il numero di cellulare è possibile ricorrere a un codice, da anteporre al numero da chiamare, oppure a varie soluzioni alternative, sia su smartphone Android che su iPhone. Vediamo, quindi, come fare per nascondere il numero di cellulare quando si effettua una telefonata.

Come nascondere il numero di cellulare su Android

Con uno smartphone Android è possibile nascondere il numero, in modo completamente gratuito, ricorrendo al codice #31#. Questo codice deve essere digitato prima del numero di telefono da chiamare. Ad esempio, per chiamare in anonimo il numero 123456 bisognerà digitare #31#123456.

Non ci sono impostazioni da attivare. Una volta avviata la chiamata, il numero sarà nascosto in automatico e il destinatario riceverà una telefonata da un “numero privato”. Il codice deve essere inserito manualmente, ogni volta che si vuole chiamare in anonimo.

Come nascondere il numero di cellulare su iPhone

Per nascondere il numero quando si chiama dal proprio iPhone ci sono due opzioni. La prima è ancora una volta rappresentata dall’utilizzo del codice #31# da digitare prima del numero a cui effettuare la telefonata, ogni volta che si vuole effettuare una chiamata in anonimo.

Su iPhone c’è un’alternativa: andando in Impostazioni > Telefono > Mostra ID Chiamante e disattivando la voce presente in questa schermata è possibile nascondere in automatico il numero di cellulare quando si effettua una chiamata dal proprio iPhone. Questo sistema permette di effettuare chiamate anonime su iPhone senza dover digitare ogni volta il codice.

Come nascondere il numero di telefono su WhatsApp

Con WhatsApp è possibile effettuare chiamate vocali agli altri utenti dell’app. Per il momento, l’applicazione non consente di nascondere il numero di telefono del proprio account quando si effettua una chiamata. L’utente che riceve la chiamata, quindi, vedrà il numero di telefono utilizzato per l’accesso a WhatsApp da parte di chiama.

C’è un’alternativa: è possibile cambiare il numero di WhatsApp, utilizzando un numero secondario ad esempio. In questo modo, chi riceve la chiamata non vedrà il numero “principale” ma solo il numero utilizzato per accedere a WhatsApp. Per effettuare quest’operazione è sufficiente andare nelle Impostazioni e poi scegliere Account > Cambia numero.

Come nascondere il numero di cellulare su Telegram

Telegram permette di nascondere il numero di cellulare in modo da renderlo inaccessibile agli altri utenti dell’app. Attivando quest’opzione, il proprio account Telegram sarà rintracciabile tramite la funzione cerca dell’app tramite l’username pubblico che può essere stabilito dalle Impostazioni dell’app.

Per nascondere il numero di cellulare in Telegram è sufficiente andare nelle Impostazioni dell’applicazione e poi scegliere Privacy e sicurezza > Numero di telefono impostando l’opzione “Nessuno” sotto la voce Chi può vedere il mio numero. Questa soluzione consente di usare Telegram senza numero di telefono.

Come oscurare numero cellulare in base all’operatore

La possibilità di nascondere il numero di cellulare non è legata all’operatore utilizzato per effettuare la chiamata. Ricorrendo al codice #31#, infatti, è possibile chiamare in anonimo utilizzando una SIM di qualsiasi operatore di telefonia mobile in Italia.

Basta semplicemente digitare il codice prima del numero da chiamare. Quest’opzione è completamente gratuita. Da notare, però, che il proprio numero di telefono sarà nascosto al destinatario della chiamata ma non all’operatore.