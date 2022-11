Come sono i nuovi smartwatch Motorola

Prima ancora del loro lancio ufficiale, Motorola Moto Watch 70, Moto Watch 150 e Moto Watch 200, i tre nuovi smartwatch di Motorola, sono apparsi tutti su Best Buy Canada con le loro specifiche di base e i prezzi di vendita. I tre nuovi arrivati, rispetto alla precedente famiglia Moto 360 lasciano il sistema operativo Wear OS di Google per utilizzarne uno proprietario.

Nuovi smartwatch Motorola: come sono

Con uno schermo quadrato da 1,69 pollici e una cassa in lega di zinco nera da 45 mm, il Moto Watch 70 ha un design che ricorda leggermente l’Apple Watch.

L’orologio è dotato di certificazione di resistenza all’acqua IP67, monitoraggio della frequenza cardiaca, rilevamento della SpO2 e altri comuni sensori per il fitness, oltre al GPS integrato. Nell’elenco delle specifiche rilasciate da Best Buy si parla del supporto sia per Android sia per iOS, con connessione Bluetooth 5.0, insieme a un massimo di 10 giorni di durata della batteria in condizioni di utilizzo normale e 14 ore con monitoraggio continuo della forma fisica.

Il Moto Watch 150 ha una forma circolare che ricorda da vicino quella del Moto 360 sebbene, come detto, manchi il sistema operativo Wear OS. L’orologio intelligente, che ha una cassa in acciaio da 30,5 millimetri, offre una durata della batteria di 14 giorni, un display AMOLED da 348×442 pixel (senza sensore di luce ambientale), una resistenza all’acqua di 5 ATM e condivide la maggior parte delle caratteristiche del modello 70, ovvero connettività Bluetooth 5.0 e GPS, ma anche la possibilità di tenere traccia della frequenza cardiaca, dell’ossigenazione del sangue e della bontà del sonno. È disponibile in colori come nero, oro rosa e argento.

Moto Watch 200 è il top di gamma e offre un display a colori da 45 mm con una risoluzione di 348 x 442 pixel. La forma è di nuovo molto simile a quella degli Apple Watch, il telaio è in alluminio e il cinturino è in silicone. Ha il monitoraggio dei passi e della distanza, può tenere sotto controllo la frequenza cardiaca e il monitorare l’indice SpO2 e 28 attività sportive.

Lo smartwatch si connette allo smartphone con il Bluetooth 5.0, permettendo di ricevere notifiche su messaggi, chiamate e altre informazioni basilari. Oltre alla resistenza all’acqua di 5 ATM, offre un’autonomia di 14 giorni e la ricarica completa avviene in un’ora.

Smartwatch Motorola: ecco i prezzi

Su Best Buy Canada sono apparsi anche i prezzi dei tre nuovi smartwatch Motorola. Eccoli:

Moto Watch 70: 99,99 dollari canadesi (circa 73 euro)

Moto Watch 150: 199,99 dollari canadesi (circa 145 euro)

Moto Watch 200: 199,99 dollari canadesi (circa 145 euro)

Non c’è stata alcuna presentazione internazionale per questi tre orologi, quindi non abbiamo informazioni credibili su un possibile arrivo di uno o più modelli anche in Italia.