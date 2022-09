Come condividere i Giga del telefono

Tra le tante funzioni utilissime presenti sugli smartphone di ultima generazione, che sono però ben poco conosciute e quasi per nulla utilizzate, c’è quella per condividere la connessione trasformando uno smartphone in un hotspot portatile.

Con questa funzione possiamo rendere il nostro dispositivo simile di un modem-router, ossia capace di condividere una parte della banda di connessione, con altri dispositivi: siano essi smartphone, tablet, notebook ecc. Ecco come funziona questa tecnologia e come condividerla sui telefoni Android.

A cosa serve una connessione Hotspot

Grazie alla funzione hotspot che troviamo sui nostri smartphone possiamo creare una mini rete Wi-Fi per condividere una connessione a Internet con molti altri dispositivi.

La funzionalità dell’Hotspot si rivela decisamente utile quando abbiamo un dispositivo connesso a Internet, via WiFi o su rete dati cellulare, e uno non connesso (perché non può accedere a quel WiFi o perché ha finito i GB). In pratica il dispositivo con la connessione funzionante la "offre" all’altro. Nel caso del sistema operativo Android possiamo connettere sullo stesso hotspot fino a 10 dispositivi.

Va da sé che la banda viene ogni volta divisa tra tutti i partecipanti e quindi all’aumentare del numero di connessioni diminuirà la velocità sia di upload sia di download dei dati. A dire il vero, però, di solito questo tipo di connessioni vengono usate per connettere al massimo uno o due telefoni.

Come configurare una connessione Hotspot

La funzione hotspot viene attivata dalle Impostazioni del telefono, facendo tap sulla voce del menù Rete e Internet. Selezioniamo ora la voce "Hotspot e Tethering" e procediamo facendo tap su "Hotspot Wi-Fi".

Ora, possiamo attivare la funzione Hotspot selezionando il pulsante On/Off.

Se abbiamo impostato una password di accesso ala nostra rete hotspot Wi-Fi, dovremo comunicare tale password alla persona che sta collegando il suo smartphone al nostro.

Possiamo recuperare facilmente la password di accesso al nostro Hotspot Wi-Fi facendo tap dalla schermata Hotspot Wi-Fi > Password, dove potremo leggerla in chiaro.