Lasciare casa non protetta mentre si va in vacanza è come fare un regalo di Natale ai ladri: meglio usare la tecnologia per proteggere la nostra proprietà

Le vacanze di Natale sono alle porte e saranno un periodo di relax e divertimento per molti, ma anche un periodo di super lavoro per ladri e topi d’appartamento che, come ogni anno, approfitteranno del fatto che molti italiani sono fuori casa.

Fortunatamente, però, la tecnologia può venire in nostro soccorso offrendo soluzioni innovative e accessibili per proteggere le nostre abitazioni mentre siamo lontani.

Grazie a dispositivi come telecamere IP, smart speaker, sensori di apertura e robot aspirapolvere di ultima generazione, è possibile proteggere la propria abitazione anche quando siamo lontani, godendosi le vacanze in tutta tranquillità.

La base della sicurezza: videocamere IP

Un sistema di videosorveglianza IP rappresenta un’ottima soluzione per monitorare la propria casa da remoto.

Grazie alle notifiche inviate direttamente sullo smartphone, è possibile essere avvisati immediatamente in caso di movimenti sospetti, consentendo di intervenire tempestivamente o allertare le forze dell’ordine.

Le telecamere IP sono ormai disponibili a prezzi accessibili e la loro installazione è diventata sempre più semplice, rendendole una scelta alla portata di tutti.

Esistono anche molte soluzioni a batteria, che funzionano anche in caso di blackout e, grazie alle SIM integrate, possono inviare almeno le notifiche anche senza alimentazione dalla presa elettrica e anche se il router di casa è spento.

Installare dei cartelli che avvertono che la casa è videosorvegliata, poi, è sempre un buon deterrente per i ladri.

Simulare la presenza in casa con uno Smart Speaker

Un altro modo per scoraggiare eventuali intrusioni è quello di simulare la presenza in casa.

Grazie agli Smart Speaker, ad esempio, è possibile riprodurre musica o altri suoni da remoto, dando l’impressione che l’abitazione sia occupata. Inoltre, è possibile programmare l’accensione e lo spegnimento delle luci in orari specifici, creando un’ulteriore illusione di presenza.

L’effetto finale è un po’ quello del famosissimo film Mamma ho perso l’aereo, solo che al posto di Macaulay Culkin ci sono Alexa o Assistant.

Usare il termostato come allarme

I sensori di apertura finestre integrati nei termostati smart possono rivelarsi preziosi alleati per la sicurezza della casa.

Questi dispositivi sono in grado di rilevare l’apertura di porte e finestre, registrando il brusco calo della temperatura all’interno della casa e inviando una notifica in caso di apertura.

In questo modo, è possibile essere avvisati immediatamente se qualcuno entra in casa mentre siamo assenti.

Oppure, se non è entrato nessuno e un infisso si è aperto a causa del maltempo, è possibile saperlo subito per mandare qualcuno a casa a chiuderlo subito: non potranno entrare, così, né i ladri né pioggia e vento.

Il robot aspirapolvere diventa un vigilante

Alcuni modelli di robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta sono dotati di telecamere integrate che possono essere utilizzate anche per la videosorveglianza.

Questi dispositivi possono quindi svolgere una doppia funzione: pulire la casa mentre siamo in vacanza e monitorare eventuali intrusioni. I modelli migliori hanno anche la visione notturna.

Chi ha un robot del genere farebbe bene a usarlo anche in questo modo, facendogli fare un giro in casa ogni tanto per controllare se tutte le finestre e le porte sono chiuse o se c’è qualcosa che non va.

Social media: discrezione è la parola d’ordine

Infine, è importante ricordare che i social media possono essere un’arma a doppio taglio. Evitare di condividere informazioni sulle proprie vacanze può contribuire a proteggere la propria casa, impedendo a eventuali malintenzionati di sapere che l’abitazione è incustodita.