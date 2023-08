Come usare OK Google per inviare messaggi con WhatsApp o Telegram

Fonte foto: OpturaDesign / Shutterstock.com

Grazie all’Assistente Google, richiamabile con il comando Ok Google oppure Hey Google, è possibile accedere a svariate funzioni: è possibile, ad esempio, inviare messaggi sfruttando la dettatura vocale e senza dover toccare lo schermo del proprio smartphone.

Si tratta di una delle funzioni più utili e facili da usare dell’Assistente Google. Una volta configurato, infatti, l’Assistente sarà sempre pronto a entrare in azione. Basterà richiamarlo con Ok Google per poi aprire WhatsApp e Telegram e inviare un messaggio.

Vediamo, quindi, come usare nel modo giusto Assistente Google per poter inviare messaggi con il proprio smartphone Android, su applicazioni come WhatsApp o Telegram, sfruttando al meglio i comandi vocali e il riconoscimento della voce.

Come configurare Assistente Google

Per configurare correttamente l’Assistente Google basta seguire una procedura molto semplice. Sul proprio smartphone Android, nell’elenco delle app già installate, è presente l’app Assistente. Premendo sull’icona dell’app è possibile attivare l’Assistente Google.

Al primo avvio sarà possibile poi scegliere l’opzione Inizia per avviare la configurazione dell’Assistente. Si tratta di una procedura guidata in cui bisogna accettare l’utilizzo dell’Assistente tramite il comando Hey Google che richiede Voice Match per il riconoscimento vocale.

Terminata la configurazione, l’assistente sarà subito pronto all’uso e resterà “in ascolto” per entrare in azione quando chiamato in causa con il comando Ok, Google oppure Hey, Google. Tramite i comandi vocali è possibile usare l’Assistente per inviare messaggi.

Usare OK Google per inviare messaggi

Tutto quello che bisogna fare per usare l’Assistente Google per inviare messaggi su Android è usare i comandi vocali nel modo giusto, dando le indicazioni corrette per inviare il messaggio alla persona da contattare, utilizzando una delle app già installate sullo smartphone. Si tratta di uno dei modi più utili per usare l’Assistente Google con il proprio smartphone.

Su WhatsApp

Per usare Ok Google per inviare messaggi su WhatsApp, ad esempio, basta dire “Ok Google” e poi, dopo che l’Assistente ha risposto, aggiungere “Invia un messaggio su WhatsApp”. A questo punto, l’Assistente chiederà il nome del contatto e poi sarà possibile avviare la dettatura del messaggio.

È anche possibile dire “Invia un messaggio su WhatsApp a X” dove X è il nome del contatto a cui inviare il messaggio. Prima di inviare il messaggio, è possibile rileggerlo e, eventualmente, modificarlo, anche intervenendo “manualmente” con le eventuali correzioni.

Se il contatto a cui inviare il messaggio non è salvato in rubrica bisognerà, invece, seguire un’altra procedura. Per inviare un messaggio su WhatsApp senza aggiungere il contatto, infatti, è necessario ricorre a un piccolo trucco.

Su Telegram

Per il momento, non è possibile inviare un messaggio su Telegram con Ok Google e i comandi vocali da dare all’Assistente. In questo caso, a differenza di quanto avviene con WhatsApp, bisogna utilizzare i comandi vocali in modo diverso.

È possibile, però, chiedere all’Assistente di aprire l’app di Telegram. A questo punto basta aprire la chat con l’utente da contattare e premere sull’icona del microfono per registrare un messaggio vocale da inviare tramite l’applicazione oppure scrivere il messaggio normalmente.