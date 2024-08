Google Gemini potrà comandare WhatsApp con la voce

Google potenzia Gemini come assistente virtuale su smartphone. Ora sarà in grado di gestire WhatsApp, che potrà essere comandato con la voce, e altre app

Nei mesi scorsi Google ha rilasciato l’app di Gemini per dispositivi mobili, rendendo di fatto la sua intelligenza artificiale un valido sostituto dell’assistente virtuale degli smartphone Android. Come era facile immaginare, si trattava solo di un primo importante passo. Il colosso di Mountain View ha intenzione di potenziare, nel tempo, Gemini e consentire agli utenti di gestire tramite l’intelligenza artificiale tutte le proprie attività, compreso l’invio e la ricezione di messaggi e chiamate da WhatsApp.

Le prime integrazioni più profonde sono arrivate con la serie Pixel 9, che ha permesso di utilizzare Gemini come assistente virtuale predefinito, pur con delle evidenti limitazioni. A distanza di poche settimane, è arrivata un’interessante notizia, secondo la quale Google avrebbe iniziato a lavorare a degli aggiornamenti e a delle estensioni, che miglioreranno alcune funzionalità e la compatibilità con WhatsApp e altre applicazioni, tra cui Messaggi e Notifiche.

Le nuove funzionalità ed estensioni di Gemini sono attualmente in via di sviluppo e, quindi, non sono ancora attive sui dispositivi. Tuttavia, salvo imprevisti e problemi irrisolvibili, potremmo assistere a dei cambiamenti già nei prossimi giorni o nelle settimane a venire.

Gemini e WhatsApp, cosa cambia

L’assistente virtuale Gemini è già in grado di eseguire numerose azioni, come permettere all’utente di avviare WhatsApp e altre applicazioni semplicemente attraverso la voce. Con la nuova estensione in arrivo, che riguarda proprio la famosa piattaforma di messaggistica istantanea, l’utente avrà ancora maggiori opportunità di utilizzo e di interazione.

Nel dettaglio, sarà possibile gestire tutte le comunicazioni attraverso i comandi vocali, senza mai utilizzare le mani. Si potrà richiedere a Google Gemini di leggere i messaggi, di comporli e di inviarli al destinatario desiderato. Sarà possibile anche effettuare delle chiamate e delle videochiamate con il solo uso della voce.

Gemini, miglioramenti anche per Messaggi e Notifiche

L’interazione con WhatsApp attraverso Gemini non sarà l’unica a subire dei miglioramenti. Google sta implementando delle nuove estensioni anche per l’applicazione Messaggi e per le Notifiche, permettendo anche in questo caso una interazione vocale che rende possibile l’esclusione di quella manuale.

L’estensione di Gemini ideata per Google Messaggi potrebbe funzionare, a grandi linee, in maniera simile a quella per WhatsApp. Potrebbe, quindi, permettere la lettura dei messaggi ricevuti e la composizione e l’inoltro di quelli che si vogliono inviare ai propri contatti.

Molto interessante e potenzialmente molto utile è, poi, l’estensione per il sistema di notifiche. Gemini potrà essere capace di interagire con Notifiche e riepilogare tutte le informazioni destinate all’utente. Potrà anche riordinarle in ordine di importanza o eseguire delle attività indicate direttamente dall’utente solo per specifiche tipologie di avvisi.

Queste estensioni renderanno più completa e soddisfacente l’attività con Gemini che, attualmente, può già garantire l’accesso a funzionalità che migliorano la gestione dello smartphone e l’organizzazione del proprio lavoro e della propria quotidianità.