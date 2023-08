5 modi di usare OK Google che nessuno ti ha mai spiegato

Fonte foto: Piotr Swat / Shutterstock.com

Utilizzare l’Assistente Google, con il comando Ok Google, consente di utilizzare il proprio smartphone in modo ancora più semplice, sfruttando i comandi vocali per semplificare alcune operazioni. Dopo una veloce configurazione, è possibile iniziare ad usare l’Assistente sul proprio smartphone Android, senza limitazioni. Ci sono tanti modi per usare Ok Google e i comandi vocali per semplificarsi la vita.

Ecco come usare l’Assistente Google e, inoltre, 5 modi per sfruttare al meglio il comando Ok Google.

Come configurare Assistente Google

Prima di entrare nei dettagli relativi al modo in cui usare questa funzione, è importante assicurarsi di aver configurato correttamente l’Assistente Google. Per farlo, sul proprio smartphone Android, basta aprire l’app Assistente, già preinstallata.

A questo punto, bisogna premere su Inizia e avviare la procedura guidata. Attivando la funzione Voice Match, inoltre, l’Assistente Google sarà in grado di riconoscere la voce. Completati tutti i passaggi, l’Assistente resterà “in ascolto” e pronto a intervenire quando l’utente utilizzerà il comando Ok Google.

Da notare, inoltre, che basta dire “Ok Google, apri Impostazioni dell’Assistente” per accedere al pannello di gestione dell’Assistente Google. Qui è possibile ottenere varie informazioni sul funzionamento e personalizzare il comportamento dell’Assistente sulla base delle proprie necessità.

Aprire siti e app

L’Assistente Google può essere utilizzato per accedere a siti web e app già installate sul proprio dispositivo. Basta dire “Ok Google” per attivarlo e poi pronunciare il comando giusto per poter iniziare la navigazione web o accedere a un’app.

Ad esempio, basta dire “Ok Google, apri Libero Tecnologia” per accedere subito a questo tipo oppure “Ok Google, apri Instagram” per avviare l’app del social network già installata sul proprio dispositivo con tempi di attesa minimi.

In questo modo, è possibile usare l’Assistente Google per accedere a siti web e app, utilizzando il telefono anche senza toccare lo schermo. È anche possibile aprire il Play Store e cercare app da scaricare.

Verificare informazioni in tempo reale

Il comando Ok Google è utilizzabile per effettuare ricerche sul web e, quindi, per verificare informazioni in tempo reale. Ad esempio, basta dire “Ok Google, a che ora aprono i Musei Vaticani?” per ottenere informazioni dettagliate in merito.

Si tratta di un semplice e utilissimo trucco per velocizzare le ricerche online e recuperare le informazioni di cui si ha bisogno. Dall’orario di apertura di un luogo alla data in cui si svolgerà un determinato evento, l’Assistente Google sarà sempre pronto a entrare in azione, fornendo le risposte desiderate.

Inviare messaggi su WhatsApp e altre app

È possibile usare Ok Google per inviare messaggi su WhatsApp o altre applicazioni supportare. Basta attivare l’Assistente e pronunciare le frasi giuste. Ad esempio, è possibile dire “Ok Google, invia un messaggio su WhatsApp a X” dove X è il nome del contatto a cui inviare il messaggio.

Successivamente, è possibile dettare il messaggio, controllarlo (il testo può essere modificato anche manualmente) e poi inviarlo, senza toccare lo smartphone. L’applicazione da usare per inviare il messaggio deve supportare l’Assistente e deve essere già installata e configurata all’interno del proprio smartphone.

Con l’Assistente Google è possibile inviare anche e-mail. È sufficiente utilizzare il comando giusto, con l’indicazione dell’app da usare, per gestire la posta elettronica sfruttando Ok Google e tutte le potenzialità dell’Assistente.

Controllare il meteo

L’Assistente Google è utilizzabile anche per verificare le previsioni meteo. Basta dire “Ok Google, controlla le previsioni meteo” per ottenere informazioni precise in merito alle previsioni meteo. Tali informazioni si basano sulla propria posizione.

Per ottenere previsioni per un’altra città basterà riformulare la frase: “Ok Google, controlla le previsioni meteo di Roma“. In questo modo, l’Assistente fornirà le previsioni meteo relative a Roma. Naturalmente, è possibile cambiare città in modo da ottenere le informazioni che si cercano ed è necessario avere una connessione attiva per ottenere informazioni aggiornate.

Ottenere indicazioni stradali

Il comando Ok Google è utile anche per ottenere indicazioni stradali, sia sul percorso per raggiungere una determinata destinazione (“Ok Google, come raggiungere Roma in auto” ad esempio) che sulle condizioni di traffico (“Ok, Google, controlla il traffico a Roma centro“). Grazie all’Assistente è, quindi, possibile sfruttare un navigatore, sempre aggiornato e pronto all’uso, per muoversi nel migliore dei modi. te dettare il messaggio che desideriamo inviare.