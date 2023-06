Come inviare un messaggio su WhatsApp senza aggiungere il contatto

Inviare un messaggio WhatsApp ad un numero non salvato in rubrica è possibile grazie ad un piccolo trucco disponibile su Android, iPhone e PC

Inviare un messaggio su WhatsApp è molto semplice: basta aprire l’app, scegliere il contatto, accedere alla chat e scrivere il testo. Le cose si complicano, però, se si vuole inviare un messaggio ad un numero di telefono non presente in rubrica. L’app, infatti, si sincronizza con la rubrica del telefono per mostrare i contatti a cui inviare un messaggio.

È possibile, con un piccolo trucco, inviare un messaggio WhatsApp anche senza aggiungere il contatto alla rubrica. In questo modo, infatti, il destinatario riceverà il messaggio anche senza essere stato salvato nell’elenco dei contatti del telefono che WhatsApp utilizza per sincronizzare la sua rubrica interna. Ecco, quindi, come fare.

Inviare un messaggio senza avere il numero in rubrica

Inviare un messaggio WhatsApp ad un numero non in rubrica è possibile: per farlo basta utilizzare un browser web come Chrome, Safari o Firefox. Una volta aperta l’app del browser, infatti, è sufficiente digitare nella barra degli indirizzi https://wa.me/numero da contattare (comprensivo del previsto internazionale che, per un numero italiano, è 0039).

Ad esempio, per inviare un messaggio al numero 1234567 (senza averlo salvato in rubrica bisognerà scrivere https://wa.me/00391234567. Una volta digitato il codice, basterà premere invio, attendere il caricamento della pagina e poi scegliere Continua e vai alla chat.

A questo punto si accedere alla chat con il numero in questione. Una volta inviato il messaggio, inoltre, non sarà più necessario ripetere questa procedura in quanto la conversazione comparirà tra le conversazioni in corso nella scheda Chat di WhatsApp. Questa procedura è valida sulle versioni di WhatsApp per Android e iOS oltre che su WhatsApp per desktop.

Perché non salvare il numero in rubrica

Ci possono essere tanti motivi per cui si decide di non salvare un numero nella rubrica nonostante si abbia la necessità di inviargli un messaggio su WhatsApp. Ogni utente può prendere liberamente questa decisione.

Ad esempio, si sta utilizzando un telefono con un account Google o Apple di un’altra persona e si ha l’esigenza di utilizzare il proprio account WhatsApp senza voler aggiungere contatti alla rubrica di un altro account.

Un altro motivo per cui si può scegliere di non salvare un contatto nella rubrica, pur dovendolo contattare su WhatsApp, è rappresentato da una maggiore privacy. Aggiungere un contatto alla rubrica, infatti, lascia delle “tracce” di un collegamento esistente con determinato numero di telefono.

Inviando un messaggio ad un numero senza salvarlo in rubrica, invece, questo collegamento non viene creato. In più, è possibile aggiungere un blocco all’accesso a WhatsApp andando in Impostazioni > Privacy > Blocco con impronta / Blocco schermo (in base al sistema operativo utilizzato).

Come salvare un contatto in rubrica

Per salvare un contatto in rubrica e inviarli un messaggio tramite WhatsApp è possibile utilizzare la funzione integrata nell’app di messaggistica. Su Android, ad esempio, basta aprire l’app e premere sull’icona in basso a destra per avviare una conversazione.

A questo punto basta scegliere Nuovo contatto per accedere al pannello dedicato alla creazione di un nuovo contatto per la rubrica del telefono. Per aggiungere un contatto su iPhone, invece, basta andare nella scheda Chat e premere sull’icona della matita e poi ancora sull’icona del nuovo contatto.